Clara Chía faz sucesso e derruba Shakira na Colômbia: graças a Piqué

Clara Chía tornou-se uma das grandes figuras de 2023 no mundo das celebridades. Desde que seu relacionamento com Gerard Piqué se tornou público (após sua separação de Shakira), sua fama cresceu tanto nas redes sociais quanto na imprensa internacional. E apesar de ter recebido duras críticas no início, atualmente ela tem sido elogiada por seus looks.

E uma das evidências do sucesso da jovem de 24 anos é que ela superou a Shakira em uma curiosa classificação e em seu próprio país, a Colômbia.

Clara Chía superou Shakira

No relatório anual do Google Trends sobre as principais buscas de 2023, a namorada de Piqué ficou entre os primeiros lugares.

Mas o que chama a atenção não é apenas o fato de Clara Chía ter entrado no Top 10 de buscas, mas sim de ter alcançado o primeiro lugar, superando Shakira.

Nesse sentido, graças ao seu relacionamento com Piqué, a jovem não apenas se tornou famosa, mas também se tornou a figura mais procurada na Colômbia, superando nomes como Shakira, Margot Robbie, Peso Pluma e seu próprio namorado.

As 10 figuras mais procuradas no Google na Colômbia

1. Clara Chía

2. Shakira

3. Margot Robbie

4. Luís Díaz

5. Mbappé

6. Lewis Hamilton

7. Peso Pluma

8. Piqué

9. Laura Sarabia

10. Rodolfo Sancho