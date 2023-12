Celebridade presa quer Kim Kardashian estrelando filme sobre sua vida na prisão

Este 2023, Kim Kardashian se esforçou em mostrar suas habilidades de atuação com projetos como ‘American Horror Story’ e uma próxima série da Netflix. Isso a colocou sob os holofotes de muitos para novos e ambiciosos projetos na tela.

Esse é o caso de Jen Shah, que se tornou famosa por sua participação em ‘Real Housewives of Salt Lake City’ (RHOSLC) e agora quer que a Kardashian estrele um filme sobre sua passagem pela prisão.

Shah está atualmente cumprindo uma pena por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, mas foi seu empresário Chris Giovanni quem indicou ao TMZ que há a possibilidade de sua vida se tornar um longa-metragem.

Jen Shah A estrela de reality show quer que Kim Kardashian estrele um filme sobre seu caso (Instagram)

Esta não é a primeira vez que Shah quer trabalhar em estreita colaboração com a famosa socialite, pois em 2022, antes do julgamento que levou Shah à prisão, a celebridade queria que Kim Kardashian se juntasse à sua equipe jurídica. Embora Kim nunca tenha litigado, ela usou sua influência e seus estudos de direito para ajudar diversos setores da população.

“Ela tem sido capaz de defender e mudar a situação de pessoas injustamente acusadas de crimes das quais são inocentes, e ela tem sido capaz de ajudar a fazer parte do movimento para, você sabe, lutar por eles na Casa Branca ou com o governo para libertá-los”, disse.

Kardashian anunciou pela primeira vez que planejava se tornar advogada como seu pai na ‘Vogue’ em 2019. Recentemente, ela passou no exame da ordem para iniciantes, mas ainda não é uma advogada oficial.

Em um vídeo, a estrela do reality também falou sobre como está lidando com as acusações contra ela, das quais ela sente que foi "injustamente acusada".

Kim-Kardashian-vestido.jpg (Sandy Sandoval)

"Não levo isso de forma leviana... É a minha vida e, mais importante ainda, é a vida da minha família. Preocupo-me com eles mais do que com qualquer outra coisa. Não quero que meus filhos, meu marido, minha mãe, nem minha família sejam afetados por isso, então tenho que lutar e ter fé no sistema de justiça", admitiu.

Shah continuou explicando que tem sido “revelador” receber educação sobre o sistema de justiça antes do seu julgamento e que espera lutar por outras pessoas na mesma situação.

Jen Shah A estrela de reality show quer que Kim Kardashian estrele um filme sobre seu caso (Instagram)

"Eu represento não apenas a minha família, mas represento todos aqueles que já foram acusados injustamente ou condenados injustamente por um crime que não cometeram, e se eu tiver os meios para lutar, vou lutar. Vou lutar porque o que está acontecendo não está certo e isso não aconteceu apenas comigo."

Shah falou anteriormente sobre seus problemas legais no reality show e disse a um de seus advogados, Clayton Simms, que a terrível experiência foi "surrealista".

“O que me acusaram é absolutamente o oposto de qualquer coisa que eu faria na minha vida. Se eu tenho algum defeito, é porque sou excessivamente generosa e ajudo muitas pessoas”, disse em um confessionário.