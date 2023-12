‘Cada uma em seu quadrado’: Pepê e Neném mostram fotos de suas novas casas em Sorocaba

Após enfrentarem sérios problemas financeiros em 2021, os anos de penúria de Pepê e Neném ficaram para trás e as duas, que resolveram ser vizinhas, mostram suas novas casas em Sorocaba, interior de São Paulo, onde mudaram com suas respectivas mulheres e filhos.

“Hoje se inicia um novo ciclo, um novo ciclo com muitas conquistas! Com o decorrer de todos esses anos, nós nunca imaginamos chegar onde estamos chegando, isso é só um começo de muitos sonhos ainda que têm para serem realizados. E poder patrocinar isso pra mim e toda minha família é algo muito gratificante, eu não tenho palavras pra descrever o tamanho da nossa felicidade! Tudo isso é graças a Deus, sou muito grata a Ele e a vocês por sempre fazerem parte de toda essa jornada!”, postou no Instagram a mulher de Neném, a produtora de conteúdo Thais Baptista, que tem uma filha com a cantora, Valentina, de 5 anos, nascida de inseminação artificial.

Segundo ela, depois de encontrarem o local ideal, convenceram Pepê e sua mulher, Thalyta Santos, mãe de gêmeos, a se mudarem ao lado para que toda a família continue unida e possam criar as crianças em um ambiente com mais tranqüilidade e contato com a natureza.

A casa onde Neném vai morar é de alto padrão, com ampla garagem para quatro carros ou mais, dois andares, um quintal no fundo com uma área verde e uma piscina e uma adega. “Quando iniciamos na internet, sempre estivemos certas do que queríamos para a nossa vida, porém nunca foi tão simples, fácil ou rápido para nós”, disse Talyta, esposa de Pepê.

Dificuldades financeiras

A dupla fez muito sucesso nos anos 2000, mas disseram que foram roubadas pelo ex-empresário e passou por dificuldades financeiras. Em 2021, em função da pandemia e do cancelamento de todos os shows, as irmãs novamente tiveram que enfrentar dias difíceis e até pedir dinheiro emprestado para sobreviverem.