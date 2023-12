Bronny James: após parada cardíaca, estréia triunfante no basquete universitário

O astro da NBA LeBron James testemunhou com orgulho a emocionante estreia de seu filho, Bronny James, no basquete universitário da USC. A partida, realizada no Galen Center em Los Angeles, marcou o retorno triunfante do jovem de 19 anos após uma parada cardíaca há quatro meses, diz o Page Six.

LeBron, de 38 anos, sentou-se na quadra ao lado de sua filha de 9 anos, Zhuri Nova, enquanto os Trojans enfrentavam o Long Beach State. Mesmo com a derrota na prorrogação, LeBron aplaudiu e torceu fervorosamente pela performance do filho.

Gratidão após o susto de saúde

Bronny, visivelmente grato, expressou seus sentimentos após o jogo. O jovem atleta marcou quatro pontos, além de contribuir com três rebotes, duas assistências e duas roubadas de bola. Em suas palavras, "só quero dizer que estou grato por tudo. À Clínica Mayo, por tudo que me ajudaram. Pais e irmãos por me apoiarem neste momento difícil da minha vida. Eu só quero agradecer por me ajudar nisso."

Bronny enfrentou uma parada cardíaca durante um treino de pré-temporada em julho. Na época, um porta-voz da família James revelou que o calouro da USC foi hospitalizado brevemente na unidade de terapia intensiva.

LeBron James’ son Bronny makes USC basketball debut 4 months after suffering cardiac arrest https://t.co/ImWrCEe00q pic.twitter.com/9XomfBQbWp — Page Six (@PageSix) December 11, 2023

Apesar do desafio, Bronny demonstrou resiliência e determinação, retornando à quadra universitária com uma atuação notável. Sua estreia promissora deixa os fãs ansiosos para ver o que o futuro reserva para o jovem talento no cenário do basquete universitário.