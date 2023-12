Amor em campo: Taylor Swift e Travis Kelce prontos para o próximo passo?

Travis Kelce, estrela da NFL, e a renomada cantora Taylor Swift estão vivendo um romance que parece estar indo para o próximo nível, de acordo com um amigo próximo do casal. Chetarah Jackson, corretora de imóveis e amiga íntima de Kelce, compartilhou detalhes exclusivos sobre a relação durante um jogo entre Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, diz o Page Six.

Momentos de diversão e afeto

Durante o jogo, Jackson testemunhou não apenas a paixão pelo esporte, mas também a cumplicidade entre Swift e Kelce. O casal alugou um ônibus para uma festiva celebração de Natal, mesmo após a derrota dos Chiefs. Jackson elogiou a atitude descontraída da cantora, descrevendo-a como "um amor absoluto" e "pé no chão e gentil".

Com o aniversário de Swift se aproximando, especulações sobre a celebração circulam. Fontes indicam que Kelce está determinado a proporcionar à amada a melhor festa possível em Nova York, onde a estrela pop reside. Apesar da derrota recente, Kelce não poupará despesas para reunir amigos íntimos e celebrar o 34º aniversário de Swift.

O relacionamento entre Swift e Kelce foi mantido em segredo por um tempo, como revelado pela cantora em sua entrevista para Personalidade do Ano da Time. Ela compartilhou que começaram a namorar em julho, após um período discreto que passaram juntos. A revelação veio após os rumores iniciais surgirem durante o jogo dos Chiefs contra o Chicago Bears em setembro.

Swift revelou que o casal começou a "sair logo depois" de um gesto adorável de Kelce, que tentou dar seu número de telefone à cantora em um de seus shows. Embora tenha sido uma tentativa encantadora, o relacionamento só se tornou público quando a dupla foi vista juntos no jogo contra os Bears.

Com o amor florescendo em campos de jogo e celebrações de aniversário em vista, parece que Taylor Swift e Travis Kelce estão prontos para dar o próximo passo em seu relacionamento apaixonado. O futuro pode reservar ainda mais surpresas para esse casal em ascensão.