A aparente falha postal de Natal de William e Kate que provocou zombarias

Nas últimas horas, os Príncipes de Gales, William e Kate Middleton, se tornaram virais nas redes sociais depois de compartilharem sua tradicional foto de Natal, na qual estão acompanhados por seus filhos Louis, Charlotte e George. Tudo por um detalhe perturbador que vários usuários não deixaram passar despercebido.

Como já é tradição, os membros da realeza compartilharam seu cartão de Natal para desejar felizes festas nesta temporada do ano, mas um aparente erro de Photoshop acabou estragando o belo cartão que se destacava por suas cores em preto e branco com um fundo liso, onde eles mostravam o quanto seus filhos cresceram.

Na imagem, pode-se ver a família real optando por roupas bastante descontraídas, com camisa branca, jeans (no caso de Kate e Charlotte) e calças pretas (William, George e Louis), exibindo uma fotografia que à primeira vista parece verdadeiramente elegante e digna dos príncipes, sóbria, mas que foi ofuscada por essa razão.

O erro no cartão de Natal do Príncipe William e Kate

A fotografia tirada por Josh Shinner mostra a família real com enormes sorrisos em uma captura que parece muito elegante para as festas de dezembro; no entanto, os usuários perceberam que o Photoshop havia feito, revelando um erro justo no dedo do Príncipe Louis.

Na foto, aparentemente tudo está bem, os príncipes no centro cercados por seus dois filhos e na frente deles, Charlotte, que está sentada em uma cadeira, mas foi Louis quem acabou chamando a atenção daqueles que examinaram a imagem com lupa, pois parece que falta um dedo ao filho de William e Kate, pois na imagem podemos ver como o pequeno segura o antebraço onde sua irmã está sentada, mostrando apenas quatro dedos, ou pelo menos é o que parece.

Príncipes de Gales Instagram: @princeandprincessofwales (Instagram: @princeandprincessofwales)

Ao contrário de anos anteriores, a família real permitiu ser retratada por Josh Shinner e não pelo seu fotógrafo de confiança, Matt Porteous, mostrando a diferente abordagem que ambos têm, uma vez que as fotos anteriores de William e Kate brilhavam pelas suas cores, ao contrário desta que mostra a ausência das mesmas, deixando um pouco de melancolia na escolha de tons de cinza.

Isso sim, a imagem foi comparada com o cartão de Natal de Charles e Diana de 1984, pois para alguns, a foto possui um estilo similar, além do fato de que o fundo se parece muito com o azul em que os Príncipes de Gales posaram.

Outros erros na foto de Natal de William e Kate

Os usuários perceberam que este aparente erro no dedo do príncipe Louis não foi o único e que havia mais detalhes que teriam acabado por arruinar o Photoshop, como uma perna extra entre William e Kate.

Os príncipes optaram por ignorar os comentários que já se dividiram entre aqueles que continuam procurando erros na fotografia e aqueles que enviam seus melhores desejos à família real, por outro lado, há usuários que garantem que é apenas uma má pose de Louis e não que ele esteja faltando um dedo.