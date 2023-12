Susana Werner choca fãs ao revelar violência patrimonial: ‘Só fui aprender isso agora’

Separada do ex-goleiro Júlio César, Susana Werner usou as redes sociais para revelar que nem tudo foram flores durante o período em que ficaram casados. Segundo a famosa, ela demorou para perceber que foi vítima de violência patrimonial, como Ana Hickmann e a cantora sertaneja Naiara Azevedo.

“Só fui aprender isso agora, quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente ele foi instruído a ser assim, e tudo bem”, comentou a atriz, que rompeu diversos contratos, inclusive com a TV Globo.

Aos 46 anos, a famosa revelou que durante o casamento fez diversas renúncias: “Larguei dois contratos na Globo. Eu ganhava mais do que ele e cheguei a pagar o meu casamento. O Júlio morou no meu apartamento. Eu não podia dizer que ia continuar fazendo novela e ele ia ser jogador de futebol. Eu falei: ‘Vamos embora nesse sonho aí’”.

No longo desabafo, Susana revelou que recebia uma quantia por mês do ex-marido, mas não chegou a “reclamar” do valor: “Sempre vivi bem com tudo que ganhei e não tenho do que reclamar. Até viveria com muito menos do que ele me dava por mês. Sou muito tranquila, meus gastos são de comida, restaurante. Nunca foram de bolsas de marca, roupas de luxo”, declarou.

Susana Werner decreta o fim

Logo em seguida, Susana Werner decidiu abrir o coração e alegou que “o amor não é tudo” e explicou melhor o fim do casamento: “Na minha cabeça é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora. Não adianta você amar uma pessoa, e ela não ter orgulho de você”.

A atriz também relatou sonhos não concretizados e necessidades que foram colocadas em último plano: “Estava bem difícil já há muitos anos. Sinto muitas necessidades que não são supridas, que não posso, porque não tem como. Se eu mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há nove anos. Há nove anos, fizemos até um desenho, pedimos para um arquiteto do Brasil desenhar. Tem uns cinco anos que ele desenhou, mas nunca saiu do papel esse projeto. Ele tem as ideias dele, teve muita coisa que aconteceu também, de dívidas. Fui saber no ano passado. É muita coisa”, declarou.

Casados por 21 anos, Susana Werner e Júlio César são pais de Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 18 anos.

