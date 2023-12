Remake de Renascer: Juliana Paes aparece sedutora em vazamento de foto reveladora

Juliana Paes chamou tanto a atenção no remake de Pantanal, onde viveu Maria Marruá, que volta com tudo em mais uma adaptação de Bruno Luperi para o horário nobre da Globo. Em Renascer, a famosa interpreta Jacutinga, que teve sua primeira imagem revelada.

A imagem começou a circular na web depois que Hugo Gloss divulgou em seu perfil oficial no Instagram. Diferente da primeira versão, em 1993, quando a personagem foi vivida por Fernanda Montenegro, a dona da “casa das damas” aparece muito mais sedutora, usando grandes jóias e também uma blusa estampada.

O cabelo de Juliana Paes também chama a atenção dos fãs de Renascer, que elogiaram a foto, chamando a atriz de diva e belíssima.

Remake de Renascer: Juliana Paes aparece sedutora ao posar com look de Jacutinga (Reprodução/Instagram)

No remake de Renascer, que estreia em janeiro de 2024, a personagem é quem acolhe Maria Santa (Duda Santos) quando ela é abandonada pelos pais. A cafetina também promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio (Humberto Carrão) em sua casa e será a parteira dos quatro filhos do casal.

O dia exato da estreia em 2024

O remake da novela Renascer, baseado na versão original de 1993, é uma das grandes apostas da TV Globo para 2024, mas será que você sabe quando a adaptação de Bruno Luperi estreia na emissora?

De acordo com aquilo que está programado pela emissora carioca, a novela tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre.

Mas, há quem diga que o remake pode surgir antes na tela do canal, mesmo com a TV Globo não confirmando nada e com parte dos trabalhos adiantados. Apesar dos rumores, a data está confirmada pelo canal, que trabalha apenas com essa previsão de lançamento.

Remake de Renascer: Deocleciano (Adanilo), José Inocêncio (Humberto Carrão) e Jupará (Evaldo Macarrão) na primeira fase da novela (Fábio Rocha/Globo)

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que também começa no início do ano. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

A nova versão da novela de Benedito Ruy Barbosa, que vai substituir Terra e Paixão, em 2024, tem ainda nomes como Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Sophie Charlotte, Xamã, Gabriel Sater, Vladimir Brichta, Alice Carvalho e Almir Sater.

