Remake de Elas por Elas: Globo coloca protagonistas em risco em nova mudança

As protagonistas Lara (Deborah Secco) e Taís (Késia) e o detetive Mário (Lázaro Ramos) vivem novas reviravoltas no remake de Elas por Elas. A partir desta semana, a Globo preparou algumas bombas que caem no colo desses e de outros personagens da novela das 18 horas.

Em busca de uma audiência mais forte e resistente, a emissora coloca mais ação na adaptação da trama de 1982, que vem sendo conduzida pelos autores Alessandro Marson e Thereza Falcão. Confira abaixo o que acontece!

Fim do matrimônio

Remake de Elas por Elas: Ápós flagra e hospital, Érica pode mudar radicalmente (Divulgação/Globo)

Cansada das traições do marido, Érica (Monique Alfradique) manda Edu (Luís Navarro) embora de casa. Decidida e com a memória bem fresca, a professora de Educação Física lembra de tudo o que aconteceu no dia do acidente.

Decidida, ela coloca um no casamento e diz que o pilantra não terá seu amor novamente, mesmo o cafajeste tentando convencê-la do contrário.

Lara se joga nos braços de Mário

Remake de Elas por Elas: Mário Fofoca tem uma nova paixão (Divulgação/Globo)

A advogada não suporta mais amar em silêncio, então, ela decide que é hora de fazer uma confissão. Durante uma conversa com Taís, ela revela que é apaixonada pelo irmão da modelo, que vai tentar ser o cupido desta possível relação amorosa.

A tática é convidar Lara para fazer par com Mário durante o seu casamento. Eles são padrinhos, mas o detetive diz que prefere fazer par com Érica.

Sérgio é traído

Remake de Elas por Elas: Marcos Caruso (Sérgio) e Antonio Tabet (Fagundes) em bar cenográfico (Paulo Belote/Globo)

Fagundes (Antônio Tabet) vai tentar ser mais esperto do que Sérgio (Marcos Caruso). O vilão de Elas por Elas foi contratado para dar um fim em Míriam (Paula Cohen), que segue fazendo chantagens, mas ele acaba sendo convencido do contrário.

Na novela da Globo, o personagem de Antônio Tabet recebe uma proposta irrecusável e acaba passando para o lado da enfermeira, deixando Sérgio muito revoltado. Agora, ele será aliado de Míriam e Danilo (Erom Cordeiro).

Marcos mostra quem é

Remake de Elas por Elas: Marcos convence Natália que é vítima de Pedro (Alexandre Borges) (Léo Rosario/Globo)

Marcos vai mostrar que não é flor que se cheire. Em cenas da novela das 18 horas, o jovem vai causar muita intriga, principalmente, depois de roubar uma joia comprada por Pedro (Alexandre Borges). Era um presente para Taís.

Ele consegue colocar Pedro contra Natália (Mariana Santos), mas além disso, cria uma certa desconfiança na família. Mas, resolve parte do problema devolvendo a peça cara.

