Príncipe Harry afirma ter sido obrigado a deixar Família Real e que temia por segurança de sua esposa

O Príncipe Harry compareceu à Justiça do Reino Unido, expressando sua obrigação de deixar a Família Real Britânica e compartilhando suas preocupações pela segurança da esposa, Meghan Markle. Durante uma audiência de três dias, as autoridades britânicas questionaram a decisão do governo de retirar a segurança oferecida ao casal após sua renúncia em janeiro de 2020.

“O Reino Unido é minha casa”, afirmou Harry em uma carta lida por sua advogada, lamentando a decisão do Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e Figuras Públicas. Ele destacou a importância do Reino Unido para a herança de seus filhos e expressou sua preocupação com a segurança deles em solo britânico, referindo-se à trágica morte de sua mãe, a Princesa Diana, em 1997.

Alegações de ilegalidade e injustiça na remoção da proteção real

Harry e seus advogados argumentam que a retirada da estrutura de proteção e segurança fornecida pelo estado é “ilegal e injusta”. As conclusões da audiência e as posições das autoridades britânicas sobre o assunto aguardam divulgação em data a ser determinada. Atualmente, o príncipe reside nos EUA com Meghan e seus dois filhos, Archie e Lilibet.

Tensões crescentes: revelações raciais e silêncio real

O Rei Charles III na companhia da Rainha Camilla, do Príncipe William e da Princesa Kate Middleton — Foto: Getty Images

A Família Real Britânica e o casal vivendo nos EUA enfrentam momentos tensos, amplificados pelo lançamento do livro ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’. A edição holandesa aponta o Rei Charles III e a Princesa Kate Middleton como autores de declarações racistas sobre o filho de Harry com Markle.

Em 2021, Meghan revelou tais falas em uma entrevista a Oprah Winfrey, sem citar os responsáveis. Pressionados a se posicionar sobre o livro de Omid Scobie, tanto o príncipe quanto a realeza permanecem em silêncio, intensificando as especulações sobre as alegações de racismo na Família Real.

Conclusão da audiência e aguardo pela verdade

A audiência judicial visa esclarecer as circunstâncias que envolvem a retirada da segurança real de Harry e Meghan. Enquanto isso, o casal se depara com novos desafios, especialmente diante das revelações raciais e da pressão para confirmar ou negar as acusações feitas no livro. A verdade aguarda seu momento, enquanto as tensões entre o príncipe e a Família Real continuam a crescer em meio a esse capítulo complexo de suas vidas.

Fonte: Revista Monet