Paraíso Tropical: Globo acelera e descoberta de segredos agita a novela

Paula (Alessandra Negrini), a protagonista de Paraíso Tropical, vai receber pistas para procurar sua família biológica. Tudo começa quando a personagem da novela da Globo descobre uma caixa com objetos pessoais de Amélia (Susana Vieira).

Ao abrir e ver o que tem dentro, ela acaba se deparando com pistas sobre sua família biológica, como fotos antigas de Isidoro, datada de 1975, ano de seu nascimento, o que levanta especulações sobre a identidade do bebê na imagem e seu avô.

Porém, a protagonista da reprise do Vale a Pena Ver de Novo não descobre tudo sozinha. Na cena, Gilda (Luli Miller), diz que se lembra do local: “É a Avenida Atlântica também. Esse bar, esse bar eu conheço! Eu morava pertinho daí com a minha avó”, conta a personagem criada por Gilberto Braga, em 2007.

Paraíso Tropical: Paula (Alessandra Negrini) se despede de Amélia (Suza na Vieira) (Divulgação/Globo)

Paula fica muito feliz e começa a pensar em como ir para Copacabana: “Se esse for mesmo meu avô, ele é de lá. Eu já sei onde encontrar meu avô. Ele é do Rio de Janeiro, Copacabana. É lá que eu vou encontrar a minha família!”, diz a protagonista de Paraíso Tropical.

Nem tudo é tão simples…

Como sabemos, nada é tão fácil de se revolver em uma novela, por isso, ao descobrir a caixa com alguns segredos do passado, Paula também fica na dúvida se o homem é realmente o seu avô.

Paraíso Tropical: Amélia (Suzana Vieira) e Osvaldo (Otávio Augusto) (Márcio de Souza/Globo)

Porém, ela está decidida a descobrir sobre a história da família biológica e, mesmo sem muitas pistas, ela vai até Copacabana. Em uma das cenas, ela aparece conversando com Virgínia (Yoná Magalhães), que oferece um lugar para ela ficar no Rio de Janeiro.

Desta maneira, ela começa as buscas por seu passado para encontrar o avô e descobrir que tem uma irmã gêmea. Vale destacar que Paraíso Tropical conta com Fábio Assunção, Tony Ramos, Glória Pires, Wagner Moura, Camila Pitanga, Marcello Antony e Vera Holtz, entre outros famosos.

