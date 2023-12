“Obrigada Deus, obrigada universo!” Ex-bbb Paulinha Leite diz ter ganho 50 vezes na loteria e mostra palpite para Mega da Virada

A ex-BBB Paulinha Leite garante para todos que quiserem ouvir que já ganhou mais de 50 vezes na loteria e que o segredo da sua sorte não é segredo algum. “Faço jogos, monto jogos com minha equipe, pago esses jogos. Não existe fórmula mágica. É sorte”, disse.

Em uma publicação recente no Instagram, ela revelou seu palpite para o sorteio da Mega da Virada, que será realizado no dia 31 de dezembro e deve pagar um dos maiores prêmios da história das loterias: R$ 550 milhões. Paulinha disse que aposta sua sorte na sequencia 04, 05, 17, 22, 43, 59. Trata-se de um jogo simples, de apenas seis dezenas, cuja aposta custa apenas R$ 5.

Na postagem, a ex-BBB revelou ainda que ganhou mais um prêmio recentemente, em um bolão de 64 pessoas no concurso 2971 da Lotofácil, cujo prêmio foi de R$ 4,2 milhões. Esse concurso foi dividido entre três apostas feitas em São Sebastião do Maranhão (MG), Boa Vista (RR) e São Paulo (SP). “Ganhei ou melhor, ganhamos. Eu e mais 64 pessoas do bolão que eu organizei”, disse . “Ganhamos mais de 4.200.000 milhões na ultima terça-feira, cada participante desse bolão pagou 35 reais e foi sucesso, obrigada Deus, obrigada universo”, declarou.

“Na minha empresa, a Unindo Sonhos, não vendo palpites. Monto grupo de pessoas para jogar na loteria com os números que escolho. Essa empresa foi criada depois de uma brincadeira de eu ter falado alguns números no Instagram Stories e as pessoas ganharem R$ 28 mil na Quina (após apostarem os números)”, explicou.