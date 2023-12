Meryl Streep não falava com ninguém no set de ‘O Diabo Veste Prada’

‘O Diabo Veste Prada’ não só se destacou como um filme emblemático na carreira de Meryl Streep, mas também deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica. A interpretação magistral de Streep como a temida editora de moda Miranda Priestly elevou-se a um nível que cativou críticos e audiências por igual. No entanto, o que poucos conhecem é o nível de comprometimento que a atriz tinha com seu personagem, algo que Anne Hathaway compartilhou com o mundo.

Hathaway, que interpretou a jovem assistente Andy Sachs no filme, revelou que Meryl Streep mergulhou tão profundamente em seu papel que adotou uma atitude distante durante as filmagens. Segundo Hathaway, Streep mantinha uma aura de autoridade no set e, de forma notável, não dirigia a palavra a ninguém entre as tomadas. Esse enfoque meticuloso e quase metódico permitiu a Streep canalizar a intensidade e a frieza necessárias para dar vida a Miranda Priestly.

‘O Diabo Veste Prada’ é um dos filmes mais emblemáticos de Meryl Streep

A decisão de Streep de se envolver completamente em seu personagem não apenas impressionou seus colegas de elenco, mas também deixou uma impressão duradoura na audiência. A habilidade da atriz de se transformar e incorporar personagens de forma tão convincente é uma das razões pelas quais Meryl Streep é considerada uma das melhores atrizes de sua geração.

Por trás da fachada aparentemente implacável de Miranda Priestly, Streep conseguiu transmitir a complexidade e a humanidade do personagem. Sua interpretação magistral não apenas se concentrou na moda e na autoridade, mas também na vulnerabilidade e nas pressões que as mulheres enfrentam em posições de liderança.

Um dos melhores papéis de sua carreira (Agencias)

Essa dualidade adicionou profundidade ao filme e ressoou com o público de uma maneira única. ‘O Diabo Veste Prada’ se tornou um fenômeno cultural, e grande parte de seu sucesso é atribuído à atuação incomparável de Meryl Streep. Seu comprometimento total com o papel, mesmo às custas da interação social no set, destaca a dedicação e a paixão que a atriz traz para cada projeto.