Meghan 'insultada' pelo Palácio: "escudeiro negro designado para ajudar"

O livro 'Endgame', de Omid Scobie, apresenta revelações impactantes sobre a experiência de Meghan Markle no palácio real britânico. A sugestão de designar o escudeiro negro da Rainha, tenente-coronel Nana Kofi Twumasi-Ankrah, para ajudá-la a se adaptar gerou controvérsias. A Duquesa e seus amigos ficaram "insultados", destacando a falta de diversidade no suporte Real, diz o Page Six.

Diversidade

Segundo Scobie, a Rainha Elizabeth II ofereceu inicialmente a Lady Susan Hussey para auxiliar Markle em sua transição para os deveres reais. No entanto, Markle recusou a oferta, levando o palácio a sugerir o tenente-coronel, o que causou desconforto pela possível falta de diversidade em funções relevantes.

Meghan Markle ‘insulted’ after palace assigned Queen Elizabeth’s Black equerry to help her ‘feel comfortable’ amid ‘racist’ accusations: report https://t.co/nrxfmjAPuc pic.twitter.com/Q39GVgsymg — Page Six (@PageSix) December 10, 2023

"Embora fosse um homem charmoso e inteligente, ele se destacou como uma ferida no polegar para Meghan e seus amigos", escreve Scobie, destacando a controvérsia e sugerindo uma possível falta de consideração pela diversidade nas escolhas de apoio.

Relatórios anteriores e o livro de Scobie apontam para uma suposta desconexão do palácio em relação a Markle. Tina Brown, autora de 'The Palace Papers', destaca a falta de mulheres negras entre os experientes funcionários sugeridos para ajudar Markle em sua navegação no Palácio.

"O problema flagrante, mas tácito, era que nenhum desses experientes funcionários do Palácio eram mulheres negras", escreve Brown, ressaltando a necessidade de diversidade no suporte oferecido a figuras reais.

As últimas revelações de Scobie vêm após um erro de impressão que nomeou Kate Middleton e o rei Charles como membros da realeza acusados de fazer comentários "racistas". Markle, em entrevista a Oprah Winfrey, já havia levantado preocupações sobre a cor da pele de seu filho não nascido.

Apesar das esquivas públicas de Middleton e Charles, a fonte afirma que o príncipe William e Charles estão considerando possíveis ações legais após o erro de impressão. A controvérsia em torno dessas alegações destaca a sensibilidade do tema e a necessidade de discussões cuidadosas e profissionais sobre as próximas etapas.