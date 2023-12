'Godzilla Minus One' quebra recordes de bilheteria e encanta o público

O mais recente filme da franquia 'Godzilla', intitulado 'Godzilla Minus One', está fazendo história ao quebrar recordes de bilheteria e conquistar o público. O monstro reptiliano pré-histórico tornou-se o filme estrangeiro de ação com a maior bilheteria doméstica em um único dia, segundo informações da Screen Rant e do New York Post.

Conquistou as bilheterias

O 37º filme da renomada franquia não apenas conquistou o título de maior bilheteria doméstica em um dia para um filme estrangeiro de ação, mas também se destacou como a maior estreia nacional de um filme japonês desse gênero. Além disso, alcançou a posição de segunda maior estreia de um filme estrangeiro de ação de todos os tempos.

O filme, que se passa no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, está recebendo elogios entusiasmados dos espectadores. Miguel Santos, técnico de Jersey City, descreveu a experiência como valendo a pena, elogiando a trama envolvente e a ação intensa.

Felix Rodriguez, estudante do Bronx, compartilhou a empolgação, classificando o filme como incrível e destacando a abordagem única da história, que permite aos espectadores se relacionarem com os personagens em um contexto de guerra.

Humanização de Godzilla

A inovação cinematográfica também é um ponto forte do filme, conforme mencionado por Brandon Henton, trabalhador de tecnologia do Brooklyn. Ele elogiou a abordagem cuidadosa em relação ao lado humano de Godzilla, explorando aspectos psicológicos e tornando o monstro mais assustador do que nunca.

‘Godzilla Minus One’ broke box office records https://t.co/hHEpWuJXoD pic.twitter.com/orz79B1PYp — New York Post (@nypost) December 9, 2023

Jenny Zhang, analista de dados de Manhattan, expressou comovente a experiência proporcionada pelo filme, elogiando a construção do tema, o enredo envolvente e o desenvolvimento dos personagens.

A audiência está impressionada com a abordagem diferenciada de 'Godzilla Minus One'. Kevin Bai, banqueiro de Manhattan, destacou a concentração na experiência humana, enquanto Bobby Medows, escritor do Brooklyn, chamou o filme de incrível e inovador.

O público, incluindo Xavier, de 11 anos, filho de Medows, elogiou não apenas os visuais do filme, mas também a trilha sonora, que proporcionou arrepios. Com uma recepção tão calorosa, o filme parece ter conquistado não apenas as bilheterias, mas também os corações do público. A expectativa agora gira em torno de seu impacto duradouro e possíveis continuações na série.