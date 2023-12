Fuzuê: os dias são decisivos na novela;avalanche passa por vários personagens

A semana promete em Fuzuê, atual novela das 19 horas na TV Globo. Em busca de retirar a novela do buraco, a emissora definiu que esta semana será definitiva para alguns personagens e programou diversas reviravoltas.

A volta de César Montebello (Leopoldo Pacheco), após quase cinco anos sendo considerado morto, vai ser o pivô de tudo isso. Saiba o que está por vir na trama de Gustavo Reiz!

César mais vivo e esperto do que nunca

Fuzuê: De volta à novela, César lembra do passado ao lado de Preciosa (Fábio Rocha/Globo)

O retorno do vilão já não é nenhuma novidade. Ele ressurge na frente de todos depois de passar quase cinco anos na floresta amazônica. Com a memória recuperada, o milionário volta ao Rio de Janeiro e vai em busca do tesouro da Dama de Ouro (Zezé Motta), que sempre foi sua obsessão.

Desta vez, o morto-vivo não está sozinho. Nesta nova fase de Fuzuê, o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) está acompanhado de Julião (Romulo Arantes Neto), que é um assistente pessoal e amigo.

Pascoal vive dias ruins

Fuzuê: Globo acelera mudanças para aumentar a audiência da novela das 19 horas (Fábio Rocha/Globo)

O comparsa de Preciosa vai se dar muito mal. Preso por tentativa de roubo do tesouro, o vilão segue na cadeia depois que um vídeo dele roubando o carro-forte viraliza.

A situação deixa Pascoal revoltado e com muita raiva de todos. A partir daí, ele começa a ameaçar a ruiva, que é a única que pode salvar sua pele.

Preciosa não cai nas chantagens

Fuzuê: Preciosa será expulsa de casa pela própria mãe (Fábio Rocha/Globo)

A situação de Pascoal fica ainda pior, quando a vilã de Fuzuê decide ir contra as ameaças e entra em ação para piorar tudo. Sem ele saber, ela consegue a arma usada na tentativa de roubo, que chega até o delegado.

Para piorar, Preciosa ainda vira aliada da irmã e do cunhado, que junto com Merreca (Ruan Aguiar) fazem de tudo para manter Pascoal na cadeia.

Luna e Preciosa não se entendem

Fuzuê: Foto sensual com Jefinho (Micael Borges) cria novo problema entre Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) (Paulo Belote/Globo)

Nos próximos capítulos da novela das 19 horas, na TV Globo, a protagonista vai passar por problemas. Focada em levar ainda mais confusão para o público, as cenas mostram que a convivência dentro da Conde de Montebello está cada vez mais difícil.

Na novela, a vilã tentará tirar a irmã da joalheria. Além disso, a protagonista de Fuzuê fica abalada ao saber que César está vivo. Surpreendida com a volta do pai, ela confessará a Miguel que teme encontrá-lo.

