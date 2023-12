Elon Musk leva filho para jogo de futebol em meio à batalha pela custódia

Elon Musk, fundador bilionário da Tesla, foi flagrado praticando esportes com seu filho de 3 anos, X Æ A-Xii, durante o histórico jogo de futebol entre Exército e Marinha. A presença de Musk com seu filho ocorre em meio a uma intensa batalha pela custódia com sua ex-parceira, a cantora Grimes, diz o Page Six.

Durante o jogo entre os Cavaleiros Negros do Exército e os aspirantes da Marinha, X Æ A-Xii estava nos ombros de Musk, testemunhando a vitória do Exército por 11 a 17. O empresário tuitou sua participação no evento, enfatizando seu apoio à equipe do Exército e compartilhando um clipe da vista do estádio.

Elon Musk takes son X Æ A-Xii to football game amid bitter parental rights battle with ex Grimes https://t.co/LMot63aVH4 pic.twitter.com/5D7z6MuIT9 — Page Six (@PageSix) December 10, 2023

Questionado sobre sua preferência de equipe, Musk respondeu: "Exército, para ser sincero :)". A dupla pai e filho foi vista sorridente enquanto caminhava pelo Gillette Stadium, em Massachusetts, em um raro passeio conjunto.

Participação em eventos

Este não é o primeiro evento esportivo em que Musk e seu filho são vistos juntos. Recentemente, foram flagrados no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, no Texas. Testemunhas oculares destacaram a descontração de Musk, chegando ao paddock uma hora após o início da corrida, sorrindo e rindo com amigos antes de levar X para a garagem da Mercedes.

Elon Musk e Grimes estão atualmente envolvidos em uma batalha pelos direitos parentais, disputando a custódia de X Æ A-Xii e de seus dois irmãos mais novos. Musk, pai de oito filhos de relacionamentos anteriores, busca manter seu caso de direitos paternos no Texas, alegando ser do melhor interesse financeiro.

A advogada de direito da família, Stephanie I. Blum, observou que a mudança para o Texas pode beneficiar Musk financeiramente, pois o estado impõe limites à pensão alimentícia, independentemente da riqueza do pagador. Musk afirma que sua ex-parceira está tentando evitar a jurisdição do Texas, enquanto ele alega residência na Califórnia.

O magnata, também conhecido como o proprietário do Twitter, defende sua posição nos documentos judiciais, afirmando ter cuidado dos filhos no Texas por pelo menos "seis meses consecutivos". O caso continua a atrair a atenção da mídia e do público, evidenciando não apenas a vida pessoal complexa de Musk, mas também a importância dos direitos parentais em questão.