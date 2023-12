Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, mostra porque é o ‘cara mais legal do rock’

Um dos maiores músicos de todos os tempos está mostrando que sua energia vai para além dos palcos. Defendendo o título de ‘o cara mais legal do mundo do rock’, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, mostrou que sua atitude e determinação não se restringem aos shows, e provou que pode fazer a diferença com pequenas atitudes.

Conforme publicado pela A Rádio Rock, no começo de 2023 ele foi visto participando de uma ação da Hope Mission em um projeto de apoio aos sem-teto na região de Los Angeles. Na ocasião, Dave passou cerca de 16 horas cozinhando para pessoas que necessitavam de ajuda.

Recentemente, imagens do vocalista voltaram a viralizar na internet depois que Dave foi visto aproveitando momentos de tranquilidade entre os shows do Foo Fighters na Austrália para auxiliar a instituição de caridade The Big Umbrella.

Na ocasião, ele novamente ofereceu apoio ao cozinhar e servir comida para pessoas necessitadas na região de Melbourne, na Austrália.

O cara mais legal do rock

Segundo a reportagem, a divulgação da participação do cantor na ação solidária foi feita pelo portal de notícias australiano News.Com.Au. O evento em questão aconteceu no último dia 8 de dezembro, em Melbourne, e algumas imagens da ação foram publicadas online.

Até o momento a The Big Umbrella foi responsável por entregar mais de 320 mil refeições a pessoas necessitadas e por “resgatar” mais de 492 toneladas de alimentos. São mais de 10 anos de trabalho solidário voltado à causa.

Dave Grohl e o Foo Fighters estão na Austrália para finalizar suas apresentações de 2023. O último show da banda deve acontecer no dia 12 de dezembro. O retorno aos palcos está marcado para o dia 20 de janeiro, também na Oceania. O show em questão deverá acontecer em Auckland, na Nova Zelândia.

Confira algumas imagens de Dave Grohl participando da ação social:

Ele não para!

Dave Grohl levou a sua ação social q é feita nos EUA para pessoas em situaçao de rua na Austrália

O Foo Fighters esta por la para uma série de shows e o Dave aproveitou para fazer aquele churrasco em Melbourne.

Quem sabe um dia ele faz no BR?

Foto por: Mark Stewart pic.twitter.com/kEq1dcW6Do — Foo Fighters Brasil (@FooFighters_BR) December 8, 2023

Leia também: Rock in Rio 2024 anuncia novas atrações e data para venda de novos ingressos