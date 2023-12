Crise na web: ex de Ana Hickmann piora situação ao postar foto com filho

Uma foto de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, com o filho gerou uma chuva de comentários nas redes sociais. Postada um mês depois da polêmica briga na mansão da famosa, o encontro de pai e filho só aconteceu depois que o empresário recorreu à Justiça para regularizar as visitas.

Um dos comentários mais chocantes, por exemplo, foi de um seguidor, que relatou que Alexandre “nunca postou uma foto antes” com o herdeiro, que atualmente mora com a apresentadora do Hoje em Dia. Há também quem tenha reparado no rosto da criança.

Em diversos comentários, anônimos compararam a foto tirada ao lado de Alexandre Corrêa com aqueles em que o pequeno aparece com Hickmann: “Tadinho com a Ana ele está sempre sorrindo”, escreveu uma pessoa.

Há também quem diga que o filho de Ana Hickmann não está nada feliz ao lado de Alexandre Corrêa: “Olha a cara de felicidade do filho”, criticou outra seguidora. Em tom de deboche, usando emojis de risada, uma outra disse que a criança estava com “cara de animação”.

Filho no meio da separação

O filho de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa está no meio de uma turbulenta separação. Ao que tudo indica, ele presenciou o início da briga do casal, que terminou com a agressão física do empresário contra a apresentadora da Record TV. No entanto, segundo a Folha de São Paulo, a apresentadora do Hoje em Dia decidiu que o divórcio deveria ser sigiloso e discreto para não afetar o filho.

Depois de sofrer violência doméstica com lesões, em Itu, no interior de São Paulo, a famosa entraria com os papéis de divórcio nos próximos dias, mas tudo de forma muito discreta.

Além disso, Ana Hickmann também não se afastou do Hoje em Dia. Mesmo sabendo de todos os boatos, a contratada da Record TV disse não ao pedido para deixar o canal por um tempo. Hickmann focou no trabalho e já apareceu sem a aliança de casamento.

