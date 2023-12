Barraco na web: após declarações polêmicas, ex-BBB Pyong Lee ganha apoio dos fãs

Acusado de violência doméstica contra a ex-mulher Sammy, o influenciador Pyong Lee, ex-participante do BBB (TV Globo) resolveu se pronunciar, pela primeira vez, e recebeu o apoio de muitos seguidores.

“Eu fui acusado de violência doméstica. Quero deixar claro, de forma bem objetiva, que nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve. Ponto”, disse ele, querendo apagar a fogueira.

Em seguida, o ex-BBB pediu para que as pessoas deixem de acreditar em tudo que assistem nas redes sociais: “Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que veem na internet. Ficam criando ideias e coisas na cabeça. Eu cumpro todas as minhas obrigações de pai, desde financeiras até as afetivas”.

Depois deste desabafo, anônimos “invadiram” o Instagram de Pyong para comentar sobre os últimos acontecimentos. Nos comentários de uma postagem, onde o famoso aparece com o pequeno Jack no colo, uma pessoa pediu que “pelo amor de Deus”, as pessoas deixem o ilusionista em paz: “Vão lavar uma louça suas desocupadas”.

Uma outra pessoa disse que estava na hora de Pyong processar todas as “pessoas que estão fazendo acusações” sem saber da história: “Gente vão cuidar da vida de vocês, deixem de fazer comentários infelizes, povo amargurado”, escreveu uma terceira.

No entanto, uma fã do ex-BBB resolveu hablar, como diz na web, e mandou um grande desabafo: “Se eu fosse o pyong eu processava todo mundo que vem com esses comentários, inclusive a Sammy, mulher ridícula viu. Ela adora fazer drama na internet mesmo sabendo que quem decidiu tudo foi ela, tudo está sendo do jeito dela, mas ela não fala se o Jake sabe três idiomas e é inteligente assim é por causa do pai né, que estuda sobre a mente humana”.

LEIA TAMBÉM: Susana Werner choca fãs ao revelar violência patrimonial: ‘Só fui aprender isso agora’

A fã de Pyong Lee lembrou que “na época da separação, ela dizia que ele era muito presente com o Jake e que ele participava de tudo, inclusive da criação, agora fica aí fazendo cena na internet toda vez que o cara está se divertindo. Cada ex insuportável”.

Quando tudo começou

A confusão começou na semana passada, quando Sammy fez uma declaração sobre as dificuldades da maternidade e sobre violência doméstica. Naquele momento, o ex-BBB estava na Farofa da Gkay:

Depois da confusão, ela voltou a web e disse: “Vou ficar calada para não iniciar uma guerra e poupar o futuro do Jake. Nunca mais incluam postagens minhas com o pai dele”, escreveu ela.

Pyong Lee e Sammy anunciaram o término do casamento em fevereiro do ano passado. Foi a segunda vez em um ano, sendo que a primeira foi quando rolou um clima entre ele e Antonela no programa Ilha Record.

LEIA TAMBÉM: Crise na web: Ex de Ana Hickmann piora situação ao postar foto com filho