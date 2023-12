Victoria Beckham exibe sua calça jeans, mas está recebendo críticas por seu peso

A artista e empresária Victoria Beckham compareceu, na última quinta-feira, a um luxuoso almoço organizado por Jenny Chandler em parceria com a revista Vogue, que ocorreu no recém-inaugurado restaurante Casadonna, em Miami.

Ela interagiu com personalidades da moda e do mundo do entretenimento, discutindo sobre seus negócios, como sua linha de roupas e perfume. Entre as estrelas convidadas estavam Antonela Roccuzzo e Nadia Ferreira. Além disso, sua filha mais nova, Harper, também estava presente.

A ex-cantora exibiu um conjunto de calças e blazer branco da sua coleção, e anunciou que em breve estará à venda no site da sua marca. Sua elegância e estilo foram impressionantes no evento. No entanto, minutos depois, ela aproveitou para promover acessórios da sua marca. Um deles foi um cinto e uma calça jeans.

"Estou obcecada com o meu novo cinto B Jumbo Frame, em azul marinho (disponível agora e também em outras combinações de cores)! Adoro como ele combina tão bem com a minha calça Alina (disponibilidade limitada!) e meu suéter cinza (em breve!)", escreveu na rede social X, antes do Twitter. Isso foi feito junto com um vídeo em que ela mostrou as peças.

No entanto, ela não só recebeu elogios e potenciais clientes, mas também haters que criticaram sua aparência: "Meu Deus, como ela é magra! Alguns quilos a mais lhe cairiam bem!", "Ela tem o corpo de uma criança", "Sério, quando você vai se alimentar adequadamente?", "Ela diz que come a mesma coisa há anos, parece que tem um problema" e "Ozimpec é a nova tendência", escreveram na caixa de comentários, que até agora ela tem ignorado.

Em 2020, a estrela contou à revista Grazia que elogiar a magreza era uma questão do passado, pois agora a atenção está voltada para parecer saudável e com curvas: “(mulheres na praia) mostram seus corpos com tanta confiança. Eu achei a atitude delas e seu estilo realmente libertador, e como mãe, eu adorava que Harper estivesse perto de mulheres que realmente celebram suas curvas e desfrutam de como se veem”, afirmou naquela ocasião.

No entanto, ela também confessou em sua biografia que sofreu de bulimia e anorexia, mas que superou, embora nem todos acreditem devido ao seu tamanho. No entanto, foi seu parceiro, o empresário e ex-jogador de futebol David Beckham, quem detalhou a dieta da fashionista: ela só come dois tipos de alimentos há 25 anos para manter seu peso. Esses alimentos são peixe e vegetais. Acredita-se que seu peso seja em torno de 48 quilos e que aparentemente não esteja de acordo com sua altura: 1,63 cm.

“Infelizmente, estou casado com alguém que tem comido a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que conheço a Victoria, ela só come peixe grelhado e legumes no vapor. A única vez que ela quebrou essa rotina foi quando estava grávida da Harper, ela pegou algo do meu prato, não me lembro o que era. Foi surpreendente... uma das minhas noites favoritas”, disse David em um podcast britânico no ano passado.