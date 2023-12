‘Um típico Natal’: sobre o que é o novo filme de Natal da Netflix?

O Natal finalmente está chegando, então a Netflix já começou a lançar seus filmes de Natal para entreter seus assinantes e acompanhá-los durante as festas.

Entre os filmes que o gigante do streaming recebeu em dezembro há uma produção original feito na Noruega que está conquistando usuários e avivando seu espírito festivo: “O típico Natal”.

Do que se trata ‘Um típico Natal’, o novo filme natalino da Netflix?

Um típico Natal segue Thea Evjen, uma jovem norueguesa que decide regressar à sua cidade natal rural para celebrar com a sua família um Natal clássico e ligado às tradições do país nórdico.

No entanto, este ano, a protagonista levará seu namorado hindu, Jashan. A mistura de culturas proporcionada pelo relacionamento deles acaba fazendo com que a festa de Natal não seja como de costume.

Ao contrário, torna-se uma época festiva um tanto tumultuada, mas ao mesmo tempo comovente, que desafia as crenças preconcebidas e costumes de todos os envolvidos.

Cenas do filme 'Um Típico Natal' | (Motion Blur)

A Netflix também lançou uma breve sinopse do filme. "Depois de surpreender sua família norueguesa ao apresentar seu novo namorado indiano, Thea Evjen precisa integrá-lo às festividades de Natal", diz.

"Quando o colorido mundo de Bollywood irrompe no frio inverno norueguês, as tradições familiares já não serão as mesmas", conclui o texto que resume o argumento do longa-metragem.

Cenas do filme 'Um Típico Natal' | (Lillian Julsvik/Netflix © 2023)

‘Um Típico Natal’ é baseado em uma história real ou em um livro?

Um Típico Natal não é baseado em uma história real ou um romance , mas sim em uma história escrita por Petter Holmsen para o cinema. O cineasta também dirigiu o filme.

As críticas ao filme, estrelado pelos atores Ida Ursin-Holm e Kanan Gill, foram mistas. Por exemplo, Romey Norton, do Ready Steady Cut, opinou que era “desajeitado”.

Cenas do filme 'Um Típico Natal' | (Lillian Julsvik/Netflix © 2023)

“Embora o filme zombe delicadamente das diferenças culturais, às vezes fica abaixo do esperado. A comédia precisava decidir se seria audaciosa e engraçada, ou digna de The Office; em vez disso, é desajeitada e confusa”, opinou.

No entanto, a trama foi muito bem recebida pelos assinantes da Netflix. De fato, apenas alguns dias após a sua estreia em 6 de dezembro, já está entre as mais assistidas em todo o mundo.