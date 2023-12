Piqué não queria terminar com Shakira? A mensagem desesperada que ele teria enviado para reconquistá-la

Embora tenha passado mais de um ano desde a separação de Shakira e Gerard Piqué, o ex-casal continua sendo assunto devido aos detalhes que continuam circulando nas redes sociais sobre a grande polêmica após a infidelidade do empresário com Clara Chía Martí, com quem agora ele exibe seu romance.

Embora ambos tenham seguido com suas vidas após os duros ataques que a cantora desferiu nas letras de suas músicas para extravasar sua dor, Piqué e Clara continuam sendo dos mais criticados e odiados nas redes sociais.

Embora Gerard tenha sido acusado de ter enganado a intérprete com várias mulheres, agora foi revelado que, depois que Shakira descobriu, ele tentou se reconciliar com ela.

“Estou muito orgulhoso de você, meu amor. Você é uma mulher incrivelmente talentosa e forte. Sua performance no show de ontem à noite foi espetacular. Estou animado para ver como você brilhar no palco e como você se conecta com seus fãs. Você é uma verdadeira inspiração para mim e para tantos outros. Eu te amo e te apoio em tudo que você faz. Continue sendo a estrela que você é!”

Através das redes sociais, foi afirmado que o ex-jogador de futebol tentou reconquistar a mãe de seus filhos, Milan e Sasha, o que indica que ele não estava tentando deixá-la e muito menos revelar seu relacionamento com a jovem de 24 anos.

E é que aparentemente, no meio de seu desespero por querer ser perdoado, ele teria pedido que ela se casasse com ele, algo que ele nunca fez nos 12 anos que tiveram de romance.

"Desculpa. Eu te amo, Shakira, eu quero me casar com você", teria escrito.

Após vazamento da informação, os fãs de Shakira criticaram sua postura ao considerarem incongruente o comportamento de Piqué, uma vez que ele não estava mais apaixonado.

“JAJAJAJAJAJA isto deve ser uma piada”, “Não pode ser”, “Ai, cancelem o Piqué”, “Ninguém acredita em nada do Piqué”, “JAJAJAJAJAJAJA tem que ser uma brincadeira”, “Ai, não, esse homem é o pior”, “Que bom que a Shakira não está mais com ele”, lê-se nos comentários.”

Após o rompimento do casal, ela decidiu começar sua nova vida em Miami, enquanto Piqué esperou apenas três meses para exibir seus passeios com sua namorada dez anos mais jovem do que ele, e desde então surgiram as diferentes comparações entre as duas mulheres.

Embora Shakira seja 20 anos mais velha que Clara, seus fãs se encarregaram de exibir todas as suas conquistas e sua beleza, afirmando que a namorada de Piqué não chega nem aos tornozelos da diva de 46 anos.