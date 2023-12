“Kim Kardashian parece muito velha em fotos sem filtros, aparenta ser uma avó”

Kim Kardashian foi criticada após ser flagrada em um jogo de basquete com o filho Kim Kardashian foi criticada após ser flagrada em um jogo de basquete com o filho (@kimkardashian/Instagram)

Kim Kardashian é uma das celebridades e empresárias mais famosas e bem-sucedidas, que aos 43 anos possui uma fortuna e é uma mulher independente.

A famosa tem muitos negócios, incluindo sua marca de roupas e skincare, sendo um grande exemplo para muitas mulheres.

No entanto, tem recebido críticas em várias ocasiões por não se mostrar como realmente é, mas sim exagerar nos filtros nas redes sociais, algo que ela sempre ignorou.

Kim Kardashian foi flagrada no jogo dos Lakers com seu filho Saint em seu aniversário e, mesmo estando com um look moderno e chique, foi criticada.

E é que as fotos foram tiradas por paparazzis, e mostram a verdadeira Kim, sem filtros como os que ela usa em suas redes sociais, e afirmam que ela parece “muito velha”.

A famosa socialite usou um macacão sem alças na cor preta, com saltos altos e uma jaqueta de couro na mesma cor.

Seu cabelo estava solto e com efeito molhado, e ela usava uma maquiagem sutil e elegante, mas afirmaram que já se nota “a velhice” nela.

“Aqui se vê a realidade, vê-se como uma avó”, “que feia Kim está sem seus filtros, velha e com rugas”, “olha o pescoço e a pele dela, não parecem nada como em seu Instagram”, “como os filtros enganam, parece outra pessoa”, “Kim, por mais que tente esconder, suas rugas são evidentes”, e “nem os filtros das câmeras do reality podem esconder a verdade”, foram algumas das reações nas redes.

Apesar das críticas, a celebridade continua usando filtros nas redes sociais e se mostra feliz e orgulhosa de sua beleza e corpo aos 43 anos, mesmo após ter filhos.