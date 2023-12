Julia Roberts está pronta para a sequência de uma das comédias românticas que todos amam

Não há dúvida sobre isso, Julia Roberts é a rainha das comédias românticas e mesmo agora celebrando a chegada de O Mundo depois de Nós à Netflix, um filme com uma trama apocalíptica, cheio de suspense e ação, é impossível não ter em mente aqueles filmes que nos fizeram desejar um amor bonito.

A atriz tem um talento inquestionável e possui uma extensa carreira na tela grande, com mais de três décadas de experiência. Os galãs e atores mais cobiçados da indústria como George Clooney, Tom Hanks, Clive Owen e Brad Pitt, tiveram a honra de trabalhar ao seu lado.

Julia Roberts A atriz protagoniza 'O Mundo depois de Nós' (Netflix)

Agora, Roberts trouxe à tona um assunto que tem nos deixado todos animados, a possível sequência de uma das comédias românticas por excelência que ela protagonizou.

Julia Roberts estaria disposta a protagonizar a sequência de um dos seus melhores filmes

Julia Roberts carrega em seu coração o filme que ela protagonizou ao lado de Michael O'Neal, My Best Friend's Wedding (O Casamento do Meu Melhor Amigo) e estaria mais do que disposta a retornar como Julianne Potter, a crítica gastronômica que percebe que está apaixonada por seu melhor amigo justo quando ele está prestes a se casar.

O Casamento do meu melhor amigo Julia Roberts mantém sempre este filme no seu coração (TriStar Pictures)

A atriz revelou em uma entrevista com Watch What Happens Live que tem em mente um reencontro na tela da comédia romântica dos anos 90.

"Há tanta gente envolvida nisso, e para ver o que estão fazendo, como vai o casamento de Kimmy e Michael", explicou antes de revelar que gostaria de ver Michael (Dermot Mulroney) ficar com Jules nessa continuação.

"Com quem você acha que Michael deveria ter se casado em O Casamento do Meu Melhor Amigo?", perguntou o apresentador Andy Cohen, ao que Julia respondeu: "Bem, quero dizer, é claro, Jules... mas ele se casou com Kimmy".

O Casamento do meu melhor amigo Julia Roberts protagonizou uma das comédias românticas mais queridas por todos (TriStar)

Mas Julia não é a única interessada em ver o que acontece com a história, pois Dermot Mulroney disse a The Talk alguns anos atrás que estaria muito interessado em uma sequência. A apresentadora Sharon Osbourne perguntou ao ator sobre possíveis planos para uma continuação da história de Julianne e Michael. "Eu sei, eu sei. A pergunta está muito bem colocada, você vai notar que as respostas são difíceis de encontrar. Certamente não estou envolvido no processo de tomada de decisões", admitiu.

Naquele momento, Mulroney também esclareceu que, embora não tenha a palavra final, ele tem mantido essa ideia desde a estreia do filme. "Tenho sido claro desde o início, tenho sido desde 1997, que estou pronto para uma sequência, estou registrado".

O Casamento do meu Melhor Amigo

Agora que se sabe que ambos protagonistas estão mais do que interessados nisso, seria necessário listar Cameron Diaz e Rupert Everett. Se em 2019 já houve um encontro do elenco, há grandes chances de que deem o próximo passo.

Dirigida por P.J. Hogan, ‘O Casamento do Meu Melhor Amigo’ é estrelado por Julia Roberts como Julianne, uma mulher que descobre estar apaixonada por seu melhor amigo Michael (Dermot Mulroney) depois que ele revela que pretende se casar com a estudante universitária Kimberly (Cameron Diaz). Para evitar que o casal diga “Sim, eu aceito”, ela embarca em uma missão para sabotar o dia especial e reconquistar seu grande amor.