Ídolos de k-pop vão para o Serviço Militar

Em outubro de 2022, através de um comunicado oficial, foi anunciado que os sete integrantes do grupo de k-pop BTS (Jungkook, V, Jimin, j-hope, SUGA, Jin e RM) se alistariam no Serviço Militar para cumprir seus deveres como cidadãos sul-coreanos.

Começando pelo membro mais velho, Jin, que foi o primeiro a se alistar em 13 de dezembro de 2022 e apenas alguns meses depois, em 18 de abril de 2023, foi a vez de J-hope, que se tornou o segundo integrante do BTS a ingressar em uma instalação na Coreia do Sul. Seguido por SUGA, que se alistou na sexta-feira, 22 de setembro.

Jin, j-hope e SUGA. / Foto: Instagram

Após a notícia, ARMY, como são conhecidos os fãs do BTS, começaram a questionar quando seria o alistamento dos quatro membros restantes (RM, Jimin, V e Jungkook), uma vez que foi mencionado que o grupo voltaria em 2025 com todos os seus integrantes.

E vários meses depois, todas as dúvidas foram dissipadas quando, em 20 de novembro, foi revelado que Jungkook, V, Jimin e RM do BTS, começaram o processo de alistamento no Serviço Militar e novas informações a respeito serão divulgadas nas próximas semanas.

Jungkook, V, Jimin e RM do BTS vão para o Serviço Militar. / Foto: BIGHIT MUSIC

Apenas alguns dias depois, foi revelado que V e RM ingressariam em uma instalação na segunda-feira, 11 de dezembro e no caso de Jungkook e Jimin, eles se alistarão na terça-feira, 12 de dezembro, então os quatro membros do BTS estarão de volta em junho de 2025.

V e RM do BTS vão para o Serviço Militar

No caso de Kim Tae-hyung ou V, através de suas stories ou histórias do Instagram, ele compartilhou uma série de fotografias em que aparece completamente careca e adicionou na descrição, "Eu vou embora, mas vou voltar".

Por outro lado, Kim Nam-joon ou RM, através da plataforma Weverse, compartilhou uma carta emocionante para o ARMY. "Olá, queridos. Não consigo acreditar que este dia tenha chegado. Tinha tantas coisas para dizer, mas agora que chegou o momento, não é fácil abrir a boca. Estou muito feliz por ter vivido os últimos 10 anos como BTS. Embora eu tenha dito isso como se fosse um hábito, um fim também é um começo! Tenho absoluta confiança de que, se algo acontecer, algo bom estará nos esperando".

“Seokjin hyung e Hoseok, que tiveram que suportar isso primeiro, devem ter tido muito mais dificuldade do que nós, que seguimos seus passos. Ao vê-los conseguir isso de forma consistente, mesmo que tenham chegado um pouco atrasados, estou ganhando toda a coragem que posso. Estes 18 meses podem ser longos ou curtos, mas confio que será um momento em que todos poderemos obter inspiração e aprendizagem novas, mas bastante diferentes. Embora possa ser assustador e desanimador, há algo mais reconfortante do que o fato de que durante este período de incerteza haverá algo pelo qual ansiar e querer muito? Pode ser meu dever, mas acredito que também é o amor de todos.”

"Tornar-se alguém lembrado com carinho pelos outros, alguém que as pessoas esperam. Pode ser solitário e amargo às vezes, mas esse amor já é suficiente para mim. Eu, é claro, espero poder me tornar alguém assim para você. Mais do que palavras que passam pelos ouvidos de muitos, nosso tempo, amor e sinceridade já provam nosso futuro. Eu queria me tornar alguém que está ao seu lado, mesmo quando não estou. Vamos trabalhar duro, viver nossa própria vida, em nossos próprios lugares, e espero que quando eu voltar, sejamos um "nós" mais generosamente conectado de coração. Com esse pequeno desejo, me despeço de vocês por um tempo. Quando voltar, vou cumprimentá-los novamente. Não importa onde estejamos, sempre seremos nós mesmos! Vejo vocês no futuro. Amo muito vocês, pessoal."