Foto da infância de Kate Middleton revela qual de seus filhos se parece mais com ela: quem será?

A família real britânica é muito reservada em relação à sua vida, mas seus membros ocasionalmente compartilham vislumbres de seus álbuns de fotos mais pessoais com seus milhões de seguidores.

Graças a esse gesto, o público não apenas conseguiu ver os royals em sua faceta mais autêntica ao longo do tempo, mas também verificar a semelhança física entre alguns de seus membros.

Assim como fez há alguns anos, Kate Middleton divulgou uma imagem privada de sua infância, revelando qual de seus três filhos com o príncipe William se parece mais com ela.

Qual dos filhos de Kate Middleton se parece mais com ela quando era criança?

No contexto da celebração do Dia das Mães no Reino Unido em 2021, a conta do Instagram dos príncipes de Gales publicou um cartão postal onde se podia ver Middleton quando criança.

Na foto do baú de memórias, uma Kate de aproximadamente dois anos aparece usando um vestidinho branco, meias combinando e sandálias vermelhas enquanto posa segurando a mão de sua mãe, Carole.

Como era de esperar, o retrato não somente cativou seus seguidores, mas também os surpreendeu. O motivo foi que a foto mostra o quanto Kate Middleton se parece com seu filho menor, el príncipe Louis, que nasceu em 2018.

Kate Middleton quando criança (Usuario)

“Louis se parece muito com sua mãe”, “Acho que Louis se parece incrivelmente com Kate e com o pai de Kate!” e “Louis é idêntico à sua mãe” foram alguns dos comentários que mais se repetiram naquela época.

No entanto, também houve muitos que opinaram que Charlotte de Gales, sua filha de 8 anos, tem um certo ar dela quando era criança. "Linda princesa Charlotte", comentou um usuário.

"Normalmente, vejo a rainha quando olho para Charlotte, mas hoje vejo Catherine", acrescentou outro. Enquanto isso, um terceiro apontou: "Nesta foto, me lembra um pouco Charlotte quando era um bebê".

Com outras imagens da princesa de Gales em sua infância, é possível verificar as grandes semelhanças que ela tem com Louis, que parece ter herdado muitas de suas características.

Enquanto isso, seus filhos mais velhos, o príncipe George e a princesa Charlotte, se parecem muito mais com seu pai. A pequena até tem semelhanças com lady Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana.