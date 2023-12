Enrique Iglesias revela que seus filhos já entendem que ele é cantor: um deles ficou “surpreso”

Enrique Iglesias é uma das estrelas espanholas mais famosas, bem-sucedidas e reconhecidas em todo o mundo por sua música, mas para seus três filhos ele era apenas o pai e nada mais, pelo menos até recentemente.

É que o cantor de 48 anos revelou recentemente que seus filhos, os gêmeos Nicholas e Lucy e a pequena Mary, agora estão entendendo que seu pai é uma estrela pop.

Os filhos de Enrique Iglesias acabaram de entender o que significa ser uma celebridade

Em uma recente entrevista com o Today, o artista revelou que seus herdeiros com Anna Kournikova ainda não compareceram a nenhum de seus shows, mas agora estão começando a entender que ele é famoso.

"Meu filho, quando me viu no ensaio, ficou tipo: 'O quê?!'", compartilhou sobre a reação do pequeno de 5 anos. "Porque ele já viu muitos vídeos musicais e vídeos de mim no palco atuando".

“Mas poder ver pessoalmente, a produção e as luzes, foi como ‘Oh meu Deus’”, continuou. “ Era como ver um extraterrestre ou um OVNI, no bom sentido. Fiquei maravilhado” .

Talvez seus filhos não vão assistir a um de seus shows até ficarem mais velhos porque eles acontecem muito tarde, mas Iglesias afirmou que Mary, sua filha mais nova de 3 anos, já tem sua música favorita do pai.

"Sempre que vou buscá-la na escola, eu os pego todos, e sempre é ela quem começa a cantar I Like It muitas vezes", contou. "E então todos começam a cantar juntos. É a coisa mais linda que existe. Essa é a música favorita dela".

Na conversa, o cantor-compositor também revelou como passará a temporada de Natal com seus filhos. "Estou ansioso para que chegue o Natal, relaxar e estar com eles todos os dias", disse ele.

“Eles pensam que devem receber presentes, não importa qual seja o feriado”, declarou. Além disso, adiantou que este 25 de dezembro será muito especial. “Eles vão ficar realmente loucos. Estão realmente ansiosos por isso”, disse.