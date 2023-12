Enquanto Will Smith passeia com uma mulher ‘misteriosa’, Jada Pinkett revela o que ‘salvou’ seu casamento

Tudo isso acontece meses depois de ambos revelarem que estavam separados há pouco mais de sete anos, vivendo uma separação silenciosa e ultra secreta, onde, além disso, o próprio Will Smith admitiu ter cometido erros em seu relacionamento.

Além disso, Jada Pinkett definiu sua relação com Will Smith como 'Brutiful', uma combinação das palavras 'beautiful' (bonita) e 'brutal', em seu livro Worthy, onde também falou sobre o compromisso que ambos tinham de não se separarem e de permanecerem unidos apesar dos problemas.

Will Smith é visto com uma misteriosa mulher parecida com Jada Pinkett

No sábado, Will Smith compareceu à Art Basel, uma das maiores feiras de arte contemporânea, na qual também já esteve presente Shakira com um visual rockeiro espetacular que a fez parecer 20 anos mais jovem.

Neste evento, o ator de 'Eu Sou a Lenda', não compareceu sozinho, mas sim foi visto com uma mulher misteriosa que se assemelha muito à sua ex, Jada Pinkett, embora ainda não tenha sido confirmado o relacionamento, muitos já especulam que Will Smith está dando uma segunda chance ao amor.

Assim como Jada Pinkett, a mulher usava jeans, uma camiseta justa ao corpo e sandálias de salto, além de ter o cabelo raspado e usar óculos de sol. Embora tentassem manter distância, ambos foram no mesmo carro e foram para a pizzaria Lucali.

Jada Pinkett revelou como o tapa no Oscar 2022 afetou seu casamento

Após ter sido flagrado com aquela mulher misteriosa, Jada Pinkett não ficou para trás e fez uma declaração surpreendente sobre o tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022.

Esse evento ficou gravado na memória do público e daqueles famosos que testemunharam esse evento tão polêmico, mas até agora, Jada Pinkett admitiu que, se não fosse por esse tapa, seu casamento teria tido um final diferente.

"Depois de todos esses anos tentando descobrir se deixaria Will, foi necessário esse tapa para eu perceber que nunca o deixarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?"

Além disso, acrescenta-se que supostamente o casal estaria trabalhando há 18 meses na reabilitação de seu relacionamento: "A verdade é que não vou deixar Will e ele não vai me deixar. Temos estado em uma busca poderosa. E estou mais feliz do que nunca".

