Como a Netflix, o Disney Plus poderia ter jogos no futuro

A competição entre as empresas de streaming é uma das mais acirradas na indústria atualmente. Quando as greves de roteiristas e atores surgiram no meio deste ano, ficou claro que o poder das plataformas de streaming era relevante e, além disso, veio para ficar.

Diante dessa grande demanda, gigantes como Netflix tiveram que se reinventar de várias maneiras para continuar garantindo estar na vanguarda do entretenimento. E para isso, a empresa do N vermelho lançou uma modalidade de jogos em sua plataforma para dispositivos móveis; algo que agora o Disney+ buscará emular até 2024.

A Disney terá grandes inovações para o próximo ano

De acordo com a Variety, Rita Ferro, presidente de vendas de publicidade da Disney, adiantou que há inovações que estarão chegando ao Disney Plus em breve. O veículo afirma que se trata de experiências de compra e videogames.

No entanto, ainda não está claro se haverá uma maneira de listar produtos, como no estilo da Amazon, e se serão desenvolvidos jogos móveis disponíveis no próprio site.

A medida já está em vigor há algum tempo desde que a plataforma lançou, nos Estados Unidos, um plano com publicidade a um custo menor para o público. Espera-se que esse tipo de assinatura comece a se expandir para a Europa e, eventualmente, para a América Latina. Por enquanto, a única informação conhecida é que haverá uma apresentação na qual serão realizados esse tipo de anúncios em 10 de janeiro, em Las Vegas, Nevada.

Na bilheteria, 2023 não tem sido um grande ano para a Disney, já que nenhum dos títulos lançados conseguiu surpreender e superar as expectativas. No entanto, o Disney+ pode ter um final de ano forte, graças ao lançamento, em 20 de dezembro, do tão aguardado ‘Percy Jackson e os Deuses do Olimpo’. Além disso, dois dias depois, também será lançada a segunda temporada de ‘What If...?’, uma série animada da Marvel que no passado foi bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica.