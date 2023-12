Cartão de Natal de William e Kate revela surpresas encantadoras

O Príncipe William e a Princesa de Gales, Kate Middleton, revelaram o aguardado cartão de Natal da família real para as festividades de 2023. Capturada pelo talentoso fotógrafo Josh Shinner, a imagem, compartilhada no Instagram do casal real, apresenta não apenas o casal, mas também seus três filhos: o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis.

Surpreendente crescimento das crianças atrai olhares

Ao comparar o cartão deste ano com o de 2022, os fãs foram surpreendidos pelo notável crescimento do Príncipe George, de 10 anos, da Princesa Charlotte, de 8 anos, e do Príncipe Louis, de 5 anos. Comentários na seção dedicada à publicação ressaltaram a rapidez com que as crianças estão se desenvolvendo. “Que imagem maravilhosa! As crianças estão crescendo tão rápido”, expressou um usuário. Outro acrescentou: “Uau, essas crianças crescem de pressa! Que foto linda de vocês”.

Destaque para o Príncipe George e a semelhança com Kate

O cartão de Natal do Príncipe William e Kate Middleton — Foto: Reprodução/Instagram/Josh Shinner

O primogênito, Príncipe George, chamou atenção pela altura, chegando a ser comparado à sua mãe, Kate Middleton. “George está quase do mesmo tamanho que Kate”, comentou um seguidor. As observações sobre a semelhança de George com o Príncipe William quando este tinha a mesma idade foram frequentes. Previsões sobre sua altura futura e elogios à beleza da foto foram adicionados pelos comentários.

Princesa Charlotte: ecos da realeza passada

Outro ponto de destaque foi a notável semelhança entre a Princesa Charlotte e sua bisavó, a Rainha Elizabeth II. Um internauta observou: “A Princesa Charlotte está ficando cada vez mais parecida com a bisavó”. Comentários adicionais ressaltaram a estatura crescente da princesa e a presença de traços distintivos da Rainha Elizabeth II em sua aparência.

Comparando os cartões de Natal

Enquanto William e Middleton optaram por um registro inédito, o Rei Charles e a Rainha Camilla escolheram uma abordagem diferente, selecionando uma foto da coroação ocorrida em março para adornar seu cartão de Natal. A imagem, capturada por Hugo Burnand no Palácio de Buckingham, proporciona um vislumbre histórico da realeza.

A escolha do Rei Charles e da Rainha Camilla de apresentar uma foto da coroação no cartão de Natal destaca a importância deste evento marcante ocorrido no Palácio de Buckingham em março. A imagem, eternizada por Hugo Burnand, proporciona aos admiradores uma visão única e histórica da realeza britânica.

