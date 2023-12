Atriz revela fenômenos sobrenaturais nas gravações de ‘Mamonas Assassinas’

O lançamento da cinebiografia que conta a história da icônica banda Mamonas Assassinas está cada dia mais próximo. Com data de estreia prevista para 28 de dezembro, ‘Mamonas Assassinas – O impossível não existe’, promete trazer para as telas de cinema a história do surgimento da banda, que foi sucesso nos anos 1990.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente pelo lançamento, a atriz Fernanda Schneider, conhecida como Fefe, revelou algumas curiosidades sobre os bastidores das gravações do filme que deixaram algumas pessoas com os cabelos em pé.

Segundo publicado pelo O Dia, Fefe conta que várias coisas estranhas, e até mesmo um pouco surreais, aconteceram durante as gravações do filme.

“Tiveram alguns acontecimentos que nos marcaram muito: um dia a energia caiu no meio do ensaio para a gravação do último show da banda e, no nosso último dia de filmagem, a luz acabou antes de começarmos a gravar, mesmo com os geradores”.

“Nessa hora, só as luzes que estavam em cima da Brasília Amarela e uma outra que estava no palco começaram a piscar. Foi muito estranho e ficamos nos olhando, sem saber o que fazer”, detalha a atriz que ainda afirma não ter tido medo dos acontecimentos.

“Sou uma pessoa ligada aos temas sobrenaturais, então isso não me assustou, mas realmente aconteceram várias coisas fora do normal durante as gravações”.

História baseada nos fatos

Conforme revelado anteriormente, a cinebiografia ‘Mamonas Assassinas – O impossível não existe’, foi produzida com foco nos fatos que tornaram os integrantes do Mamonas Assassinas queridos pelo público brasileiro.

Após a divulgação do primeiro trailer oficial do longa, os fãs ficaram impressionados com a semelhança entre os atores que interpretam os músicos e os integrantes da banda, fato que emocionou os seguidores dos perfis oficiais do filme nas redes sociais, e os fãs mais antigos da banda.

Para dar vida à história, os cinco integrantes dos Mamonas Assassinas são interpretados por Alberto Hinoto (Bento), Robson Lima (Júlio Rasec), Adriano Tunes (Samuel Reoli), Rener Freitas (Sergio Reoli) e Ruy Brissac (Dinho).

