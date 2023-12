O erro que desconcertou a todos durante o sorteio da Copa América 2024

As regras para o sorteio da Copa América 2024 estabeleciam um ponto muito importante que, na noite de ontem, durante o sorteio, foi negligenciado pelos organizadores por alguns minutos, causando consternação em todos os presentes.

O caso incomum ocorreu porque, de acordo com os parâmetros estabelecidos, no mesmo grupo não poderiam ficar quatro equipes da Conmebol ou três equipes da Concacaf. Isso foi estabelecido antes do sorteio, portanto, essa regulamentação era fundamental para o desenvolvimento de cada zona.

No entanto, os eventos em Miami não ocorreram originalmente dessa forma, devido a um descuido da organização. Depois que os primeiros três potes foram sorteados, ainda restava o quarto, com as equipes que completariam cada um dos grupos para encerrar o evento. Estavam em questão a Bolívia, Jamaica, Concacaf 5 (Honduras ou Costa Rica) e Concacaf 6 (Canadá ou Trinidad e Tobago).

O primeiro a ser concluído foi o Grupo A. A zona da Argentina recebeu a Concacaf 6, que sairá do vencedor entre Canadá e Trinidad e Tobago, e até aquele momento tudo estava indo bem. O problema aconteceu logo em seguida.

Os problemas ocorreram nos grupos C e D

O Grupo C estava condicionado a ter Estados Unidos e Panamá, portanto não poderiam receber mais países da Concacaf. No entanto, ao ser sorteada a Bolívia, a organização, em vez de colocá-la na zona dos norte-americanos, a deixou no Grupo B e forçou que um dos dois próximos sorteados infringisse a regra.

O sorteio continuou sem que esse erro fosse percebido, e a Jamaica foi sorteada em terceiro lugar e colocada no Grupo C. Até mesmo chegaram a tirar o último pote para o Grupo D antes de perceberem e, depois de alguns segundos, o moderador explicou o que havia acontecido e reorganizou os grupos para que ficassem de forma equitativa.

Os grupos da Copa América ficaram sorteados da seguinte forma:

O Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Concacaf 5: Canadá ou Trinidad e Tobago

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D