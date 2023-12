Marisa Monte homenageia Rita Lee com Roberto de Carvalho no Primavera Sound

A renomada cantora Marisa Monte prestou uma emocionante homenagem a Rita Lee durante sua apresentação no palco Corona, no Autódromo de Interlagos, São Paulo, no último sábado (2), como parte do evento Primavera Sound. A noite ficou marcada pela participação especial de Roberto de Carvalho, músico e esposo de Rita.

Ao convidar Roberto para o palco, Marisa Monte proporcionou aos fãs uma experiência única, relembrando os grandes sucessos da rainha do rock. Juntos, eles entoaram clássicos como Doce Vampiro, composição de Rita e relançada por Marisa em uma versão ao vivo em outubro passado, e Mania de Você.

Segundo o Diário do Nordeste, o ponto alto do tributo foi a interpretação de Já Sei Namorar, um dos hits dos Tribalistas, banda da qual Marisa fez parte nos anos 2000, ao lado de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. A performance, repleta de emoção e reverência, encerrou o show de forma memorável.

Antes de dar início à homenagem, Marisa Monte dedicou palavras emocionadas a Rita Lee: "Queria dar voz a essa mulher inesquecível que deu voz a tantas de nós". Uma expressão de gratidão e reconhecimento à influência duradoura da lendária artista.

Ao término da apresentação, os músicos dirigiram beijos em direção ao céu, numa tocante referência à Rita Lee. Nas redes sociais, Roberto de Carvalho expressou sua gratidão, afirmando: "Pequenos e grandes milagres aconteceram nesta noite. Eternamente agradecido, Marisa".