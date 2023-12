Filho de Fagundes revela: "fui pressionado a esconder minha orientação sexual"

Na última quarta-feira (29), Bruno Fagundes, renomado ator e filho de Antonio Fagundes, abriu o coração no podcast "Cara a Cara", revelando que passou a maior parte da vida escondendo sua verdadeira orientação sexual. O artista de 34 anos compartilhou os desafios enfrentados ao tentar conformar-se com uma identidade heterossexual, destacando as pressões impostas pelo universo das celebridades. No auge dessa luta, aos 19 anos, Bruno cedeu à pressão, tentando, sem sucesso, ser hétero. Essa jornada, marcada por violência e autoengano, levou-o a um período obscuro de abuso de drogas.

Bruno-1

Pressão injusta na vida de um artista

Bruno Fagundes não apenas vive sob os holofotes por ser filho de celebridades, mas também enfrenta a dura realidade da pressão para esconder sua verdadeira identidade. O ator destaca como essa coerção afetou negativamente sua saúde mental e bem-estar, divulgou o Diário do Nordeste.

A busca por aceitação e felicidade

O ponto de virada na vida de Bruno ocorreu quando ele tomou a corajosa decisão de se assumir publicamente como gay. Ele compartilha os desafios enfrentados durante anos ao esconder sua verdadeira essência, revelando um período sombrio de dependência química como consequência desse dilema interno.

Em janeiro deste ano, Bruno Fagundes e o também ator Igor Fernandez tornaram público seu relacionamento amoroso, celebrando uma nova fase em suas vidas. A nota da assessoria do artista ressalta sua felicidade e satisfação, destacando a importância de viver autenticamente.

Essa revelação íntima de Bruno Fagundes destaca não apenas a pressão enfrentada pelos artistas no cenário das celebridades, mas também a importância da aceitação pessoal e da autenticidade na busca pela felicidade.