Ex-BBB surpreende a rede com procedimento para "eliminar cocô velho"

Adriana Sant'Anna, ex-participante do Big Brother Brasil, deixou seus seguidores perplexos ao compartilhar um vídeo realizando um procedimento para "retirar todo o cocô velho do intestino". A influenciadora, que descreveu o método como "uma das sete maravilhas do mundo", detalhou ter adotado essa abordagem após três dias à base de laxantes e medicamentos para gases.

A técnica em questão é a hidrocolonterapia, também conhecida como colonterapia, que consiste na limpeza das paredes do intestino grosso por meio da introdução de água. Embora Adriana tenha afirmado já ter feito o procedimento no Brasil, muitos internautas expressaram surpresa, destacando não terem conhecimento prévio sobre tal método.

"Estou me sentindo leve!! Eu estava cheia de gases, com dores abdominais terríveis. Estava à base de Simeticona, Ducolax e Enema… faziam 3 dias. Pensei inclusive que não iria sair nada", revelou a ex-BBB.

Opiniões divergentes

A divulgação do procedimento gerou reações diversas nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores expressaram curiosidade e elogiaram a sensação de alívio que a hidrocolonterapia pode proporcionar, outros demonstraram preocupação e criticaram a prática.

"Minha pergunta: esteriliza isso? O negócio que enfia e por onde passa a m****?", questionou uma internauta. "Pobre toma chá de SENE", comentou outra. "Sério, o mundo tá perdido", criticou mais uma seguidora.

Riscos e controvérsias

Apesar de não ser uma novidade, a hidrocolonterapia ainda divide opiniões entre profissionais da saúde. Proctologistas alertam para os potenciais riscos, incluindo a piora da flora intestinal, desidratação e, em casos mais graves, perfuração do intestino. Até o momento, não há comprovação científica ou estudos que respaldem os supostos benefícios desse método, divulgou o Portal Léo Dias.

Como é realizado o procedimento

A hidrocolonterapia utiliza água para limpar as paredes do intestino grosso, conhecido como cólon. Uma sonda é introduzida no ânus, por meio de um pequeno cano, permitindo a saída das fezes. No vídeo divulgado por Adriana, ela mostra o protocolo, que envolve massagem antes para "ajudar a soltar" as fezes. O procedimento foi realizado em uma clínica nos Estados Unidos, onde a influenciadora reside atualmente.