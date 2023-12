Desde que Billie Eilish revelou publicamente sua orientação sexual, perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram

A revelação de Billie Eilish sobre sua identidade e seu apoio à comunidade LGBTQ+ teve um impacto em sua base de seguidores no Instagram.

Desde que a cantora compartilhou abertamente seu apoio e expressou que não se sente completamente heterossexual, mas sim, nas suas próprias palavras, 'gosto de meninos e meninas', ela perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram.

A revelação veio em uma entrevista para a Variety, onde ela mencionou que gostava de garotas. Em seguida, por meio de uma postagem no Instagram, Billie escreveu o seguinte:

"Obrigado Variety pelo meu prêmio e também por me expor em um tapete vermelho às 11 da manhã em vez de falar sobre qualquer outra coisa que importe. Eu gosto de meninos e meninas, por favor, deixem-me em paz sobre isso. Literalmente, quem se importa? Ouçam 'what was i made for'."

Isso gerou opiniões divergentes entre os seguidores de Billie Eilish. Enquanto muitos admiradores a apoiaram, outros mencionaram que a Variety não a “expôs”, mas sim que ela mesma decidiu mencionar que gosta de garotas.

Esta disparidade de opiniões levou alguns seguidores a deixarem de seguir a cantora no Instagram.

No entanto, muitos de seus fãs admiram a coragem da americana ao compartilhar abertamente sua identidade e seu apoio à comunidade LGBTQ+.

Reação do público nas redes sociais