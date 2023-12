Corpos da Netflix: uma trama policial que desafia o tempo

Milhares de anos após Sócrates proclamar "Só sei que nada sei" a série Corpos da Netflix desafia a lógica com um enredo complexo e intrigante. Com apenas um cadáver, a trama se desdobra em quatro épocas distintas, unindo detetives para solucionar um mistério que se estende por mais de 150 anos.

Mistério em quatro épocas

Em 2023, a policial Amaka Okafor depara-se com um corpo intrigante em Whitechapel, Londres. O enigma se repete em 1941, 1890 e, por fim, 2053, com o mesmo corpo desafiando detetives em diferentes períodos históricos. O enredo se assemelha a um suspense à la "Sherlock Holmes", onde cada pista revela um novo aspecto do mistério.

Corpos-1

Conspiração que desafia o tempo

A trama se desenvolve em etapas, explorando eventos marcantes como a Segunda Guerra Mundial e um futuro distópico em 2053. A conspiração por trás do caso transcende décadas, exigindo a colaboração entre os detetives ao longo do tempo. A série mantém os espectadores intrigados, desafiando-os a desvendar um quebra-cabeça complexo.

Alucinante e inovadora

Apesar de inspirada em uma história em quadrinhos de Si Spencer, "Corpos" se destaca pela sua originalidade. A série mescla elementos de época com reviravoltas alucinantes, conduzindo a audiência por cenários únicos e personagens cativantes. A direção de Marco Kreuzpaintner aprimora o talento dos atores, criando uma experiência envolvente.

Desvendando o impossível

O personagem central, Elias Mannix/Julian Harkar, interpretado por Stephen Graham, desempenha um papel sinistro que se revela ao longo da trama. À medida que explicações científicas emergem, o impossível ganha sentido, transformando a série em um espetáculo emocionante. A série exige foco, pois cada detalhe é crucial para desvendar o mistério que permeia as décadas, concluiu o Diário do Nordeste.