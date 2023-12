Adeus tênis? Shakira reaparece com o visual que a rejuvenesce de forma elegante

Passaram-se semanas desde que Shakira nos presenteou com um look simbólico cor-de-rosa para o dia de seu julgamento nos tribunais de Barcelona, onde foi acusada de fraude fiscal e acabou por admitir sua culpa, pagando uma multa milionária que a livraria de pisar na prisão e continuar sua vida ao lado de seus filhos e sua carreira artística.

Para muitos, o conjunto de terno rosa que Shakira usou não foi uma casualidade, pelo contrário, a colombiana teria enviado uma mensagem através dele, mas desta vez, não seria direcionada para Gerard Piqué, mas sim para seus filhos, expressando o amor que ela tem por eles através de seu conjunto rosa.

Desta vez, a cantora optou por um estilo mais arriscado, e é que, desde que se separou de Piqué, Shakira fez diferentes mudanças em sua vida, entre elas, seu renascimento musical e uma transformação completa em seu guarda-roupa.

Depois de se manter ausente das redes sociais, a cantora de ‘Antología’ reapareceu com um impressionante visual de estilo rocker que demonstra que as mulheres, com mais de 40 anos, podem adotar as tendências de forma elegante e até divertida com um toque chique.

Shakira volta a apostar em um estilo rock

A maior feira de arte contemporânea da América do Norte, ‘Art Basel’, está celebrando sua 21ª edição em Miami Beach, onde Shakira apareceu com uma aparência diferente, jovial e alegre, tudo isso dias depois de ser revelado que Piqué falou demais durante uma partida beneficente organizada por Ibai Llanos.

Lembremos que a cantora colombiana, desde o início de sua carreira, apostou em um estilo com nuances roqueiras, o que para muitos representa um pequeno aceno aos seu começo, além, é claro, de possuir um cuidadoso estilo que dia após dia vai melhorando e a transformando em um ícone de moda a ser seguido.

O look ideal para parecer mais jovem aos 40 anos é o de Shakira

Todos já disseram, Shakira ganhou um novo fôlego desde que se separou de Gerard Piqué, e seus próprios estilos têm mostrado isso. Desta vez, em sua visita ao ‘Art Basel’, onde muitos mencionaram que a cantora parecia uma verdadeira estrela de rock graças ao seu conjunto com tons outonais.

A cantora exibiu um visual jovem combinando calças de couro preto estilo cargo com uma blusa de manga longa semitransparente assinada por Jean-Paul Gaultier, que já se tornou um de seus favoritos, após ter aparecido com um body da mesma marca durante o Latin Grammy.

A seu look, ela adicionou uma pequena bolsa Burberry, óculos de sol com estojo marrom combinando com sua blusa e grandes plataformas pretas com salto transparente e grosso de Rick Owens, exibindo uma maquiagem natural e apenas algumas ondas em seu cabelo. Tudo isso enquanto caminhava ao lado de seu irmão Tonino.