Terra e Paixão: Globo atende pedido dos fãs envolvendo casal apaixonado; saiba qual

A reta final de Terra e Paixão deve cumprir algumas expectativas dos fãs da novela, principalmente as que colocam Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) como personagens principais. Depois de muito tempo, o casal finalmente resolve se acertar e engatar um romance.

Tudo vai acontecer a partir de sábado (16, quando o capanga de Antônio (Tony Ramos) começa a deixar de ser um homem violento. Segundo o site Notícias da TV, o romance pra valer começa depois de uma rápida conversa entre eles. Na cena, Kelvin diz que Ramiro, chamado de Rams, está diferente: “O que eu mais queria era ver você longe de toda essa violência e crime”.

Em seguida, o garçom lança a ideia deles deixarem Nova Primavera e recomeçar a vida. O capanga fica assustado, mas o personagem de Diego Martins segue falando do seu sonho: “O que eu quero dizer é… Por que a gente não se casa logo e vai embora daqui de uma vez?”.

Terra e Paixão: Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) vivem romance na novela da Globo (Manoella Mello/Globo)

Os dois chegam a dar um beijo e Kelvin continua jogando charme e tentando convencer Ramiro a assumir o namoro, mas o capanga de Terra e Paixão demonstra receio e diz que não quer ser a piada de Nova Primavera.

Kelvin não esconde que está triste e acaba conseguindo convencer Ramiro, que decide fazer isso no casamento de Lucinda (Débora Falabella) e Marino (Leandro Lima): “Nós dois vamos juntos, feito namorados, no casamento da Lucinda com o delegado! Eu vou fazer isso por você!”, diz o vilão.

Terra e Paixão: Kelvin (Diego Martins) enfrenta vilã da novela (Paulo Belote/Globo)

Onde será o beijo do casal?

Depois de enrolar na história e ser muito criticada pelo público, a Globo decidiu gravar a cena do beijo. Ao que parece, os autores Walcyr Carrasco e Thelma Guedes escolheram filmar dentro dos estúdios da emissora no Rio de Janeiro, tudo para evitar algum vazamento. Por isso, Ramiro e Kelvin devem se beijar no quartinho do capanga.

