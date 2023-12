Remake de Elas por Elas: Pedro não acredita que sobrinho é ‘flor que se cheire’

A chegada de Marcos (Luan Argollo) no remake de Elas por Elas vai movimentar a novela das 18 horas e, nos próximos capítulos, ele mostra que a relação com o tio não anda nada tranquila. Na cena, a convivência de Pedro (Alexandre Borges) e Marcos ganha novos desdobramentos.

Tudo fica pior quando o irmão de Bruno percebe que uma joia, que seria um presente para Taís (Késia Estácio), foi roubada de seu apartamento. A partir disso, o personagem fica desconfiado do jovem e chega a confrontá-lo.

Mas, a briga chega aos ouvidos de Natália (Mariana Santos), que se estressa ainda mais com o irmão. Na cena, a protagonista do remake de Elas por Elas chega a surtar e faz um grande espetáculo para defender Marcos, que aproveita da situação e ganha novos mimos da tia.

Remake de Elas por Elas: Marcos convence Natália que é vítima de Pedro (Alexandre Borges) (Léo Rosario/Globo)

Natália defende Marcos com unhas e dentes e ainda lança críticas pesadas contra Pedro, aumentando a tensão entre os personagens da novela da Globo. O desfecho temporário ocorre quando a joia reaparece na casa, e Pedro é obrigado a engolir o orgulho e pedir desculpas.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: Globo prepara 3 bombas para melhorar a audiência da novela; confira tudo!

Mas, o que ninguém sabe é que Marcos vai devolver a joia. Com medo de ser expulso do apartamento, o jovem decide colocar o presente de Taís no lugar, mas sem levantar novas suspeitas. No entanto, Pedro continua a vigiar cada passo do rapaz, determinado a encontrar alguma evidência que possa abrir os olhos de Natália para a verdadeira natureza de Marcos.

Remake de Elas por Elas: Natália vibra com a chegada de Marcos (Léo Rosario/Globo)

Érica precisa tomar uma decisão

Érica (Monique Alfradique) ganhou força e vive um momento de reviravolta na novela da Globo. Depois do atropelamento, a personal verá sua vida mudar rapidamente, principalmente depois de despertar do coma.

Neste sábado (09), a personagem mostra que sua memória está voltando, para desespero do marido. Ela finalmente se lembra do dia do acidente e também que flagrou Edu com uma amante. A personagem de Monique Alfradique decide colocar Edu para fora de casa, afirmando que ele jamais terá seu amor.

LEIA TAMBÉM: Zé Neto, da dupla com Cristiano, faz rápida aparição após acidente: ‘Nosso Milagre’