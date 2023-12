Peso Pluma: a mudança radical que a carreira do cantor teve em 2023

Neste 2023, Peso Pluma saltou para a fama como um dos cantores mais destacados, então aqui compartilhamos com você quais foram suas grandes conquistas, obtidas em apenas alguns meses.

Os sucessos de Peso Pluma

Em janeiro de 2023, ele lançou seu single "PRC", em colaboração com Natanael Cano, com o qual se tornou conhecido internacionalmente, conseguindo se posicionar no top 9 da lista "Billboard Hot 100" e acumulando mais de 400 milhões de reproduções na plataforma de streaming Spotify.

A "La Doble P" teve sua primeira entrada na lista "Hot 100 da Billboard" em fevereiro de 2023, com a música "AMG", junto com Natanael e Gabito Ballesteros, estreando no número 92 e alcançando os primeiros lugares.

No mesmo mês, lançou o single "Por las noches", com Nicki Nicole, que posteriormente lançou como um sucesso solo nos Estados Unidos, ao entrar no "Hot 100", na posição número 92.

Além disso, de acordo com a Billboard, esta música subiu do 10º para o quinto lugar na lista "Hot 100".

Após o lançamento de seu mais recente álbum "Gênesis", todas as músicas e o próprio álbum se posicionaram nos primeiros lugares das plataformas digitais.

O seu sucesso no Spotify

Na lista semanal do Spotify Global, em 20 de abril, o cantor se tornou o primeiro mexicano a alcançar o primeiro lugar de popularidade com "Ella Baila Sola".

É importante ressaltar que a música já alcançou um bilhão de reproduções no serviço de streaming.