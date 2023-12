Paul McCartney: "Brasil nunca foi uma opção para Beatles", afirma em entrevista exclusiva

O ícone da música Paul McCartney esteve presente no programa 'Conversa com Bial' na sexta-feira, revelando detalhes intrigantes sobre a histórica decisão de os Beatles nunca terem realizado um show no Brasil. Em uma prévia da entrevista divulgada pela coluna Play do jornal O Globo, McCartney explicou que a escolha de destinos para apresentações era estritamente guiada pelo agente do grupo.

"A verdade é que nós simplesmente ouvíamos nosso agente. Ele nos dizia: 'Vocês vão para o Japão'. E nós dizíamos: 'OK'. E íamos para o Japão. Então, se ele nunca mencionasse o Brasil, nós nunca viríamos aqui. Mas hoje é mais minha escolha. Eu posso dizer para o meu produtor: 'quero ir para o Brasil, é possível?'", revelou McCartney durante o bate-papo.

Atualmente em solo brasileiro para sua décima turnê, o músico destacou a mudança de perspectiva em sua carreira, agora com maior controle sobre suas decisões de performances e destinos.

Além disso, na entrevista conduzida por Pedro Bial, Paul McCartney abordou a recente música 'Now and then', lançada no início de novembro. Surpreendentemente anunciada como 'a última música dos Beatles', o artista compartilhou insights sobre a faixa e a interpretação que alguns fãs têm.

"Algumas pessoas acham que John [Lennon] estava falando diretamente comigo. E quer saber? Isso é muito legal de pensar, então eu fico com essa interpretação", revelou McCartney, adicionando uma camada emocional à sua conexão com a música e à influência duradoura dos Beatles.