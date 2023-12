'Objeto não identificado': Rei Charles e a 'reação peculiar' ao conhecer um filme plástico

No livro explosivo "Endgame", Omid Scobie revela uma faceta intrigante do rei Charles III: uma suposta "desconexão" com a realidade, evidenciada por uma reação peculiar ao filme plástico. O autor afirma que o monarca ficou intrigado e até mesmo gritou ao se deparar com o item de cozinha comum, diz o Mirror.

Comportamento distinto

Scobie pinta uma imagem exigente e infantil das exigências do rei, destacando relatos de "acessos de raiva à noite" por questões tão triviais quanto o estado do pijama do príncipe. O autor destaca que até a falecida rainha Elizabeth expressou descontentamento com o estilo de vida luxuoso de Charles.

King Charles' 'peculiar reaction' to seeing cling film after not knowing what it was pic.twitter.com/YWAtEyvhZn — Essex Live (@essexlive) December 8, 2023

Omid Scobie não é o único a compartilhar histórias incomuns sobre o comportamento do rei. Tom Bower, autor do livro "Rebel Prince" sobre o príncipe Philip, relata um episódio em que Charles, incapaz de reconhecer filme plástico na cozinha, perguntou perplexo sobre o que era.

O livro de Bower destaca que Charles tinha o hábito de trocar de roupa até quatro vezes por dia e seguia um ritual rígido em sua rotina diária. Detalhes reveladores incluem o fato de o príncipe passar o dia sem almoçar, mas fazendo pausas às 17h para comer sanduíches, antes de trabalhar até meia-noite.

Além disso, ex-mordomos e autoridades próximas ao palácio revelam exigências extraordinárias do rei, desde a temperatura da água na banheira até a quantidade precisa de pasta de dente em sua escova. Scobie afirma que essas peculiaridades foram confirmadas por fontes confiáveis.

As revelações de Scobie e Bower lançam luz sobre a vida pouco convencional do rei Charles III, alimentando críticas e especulações sobre sua relação com a realidade cotidiana.