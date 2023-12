New York Times destaca ‘A Memória Infinita’ como um dos melhores filmes de 2023

O prestigioso jornal americano The New York Times destacou o documentário chileno “A Memória Infinita”, da diretora Maite Alberdi, em uma lista dos 10 melhores filmes do ano de 2023.

A obra cinematográfica narra a história do jornalista Augusto Góngora e sua relação com a atriz Paulina Urrutia, que são um casal há 25 anos, mas nos últimos oito anos enfrentam as complicações, assim como a bela empatia e amor no apoio, do Alzheimer que foi diagnosticado no comunicador.

Especificamente, a mídia norte-americana encarregou duas críticas de cinema, Alissa Wilkinson e Manohla Dargis, de elaborar um ranking com os dez melhores filmes do período, conforme relatado por The Clinic.

‘A Memória Infinita’ foi selecionado na lista de Wilkinson, que colocou o filme chileno em nono lugar. Neste ranking também estão filmes como ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, e o recente trabalho de Martin Scorsese, ‘Os assassinos da Lua das Flores’, que ocupa o primeiro lugar.

É importante mencionar que o documentário de Maite Alberdi foi selecionado para competir na 38ª edição dos Prêmios Goya, cuja cerimônia será realizada em 10 de fevereiro de 2024 em Valladolid, Espanha.

O mais recente filme da diretora de ‘O Agente Topo’ estreou em 21 de janeiro no Festival de Sundance (Estados Unidos) e em 24 de agosto nos cinemas nacionais. Recentemente, foi incluído no catálogo da plataforma de streaming Netflix, para ser apreciado no conforto do lar.