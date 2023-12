Atriz revela comportamento rude de Tim Allen no set de "The Santa Clauses"

O clima natalino nem sempre é tão alegre quanto parece, especialmente nos bastidores de produções cinematográficas. Tim Allen, conhecido por seu papel em "Papai Noel", está agora no centro de controvérsias após acusações de comportamento desagradável durante as filmagens, diz o New York Post.

Experiência desastrosa

Casey Wilson, co-estrela de Allen no episódio piloto da série "The Santa Clauses" da Disney+, compartilhou detalhes chocantes sobre sua experiência de trabalho com o ator. Segundo Wilson, Allen foi "tão abusivo" no set que ela considera a colaboração como "a pior experiência que já teve com uma co-estrela".

A atriz, também conhecida por sua participação no "Saturday Night Live", relatou que Allen não estava no espírito natalino durante as filmagens. Ela descreveu uma situação em que Allen reclamou sobre suas falas e demonstrou comportamento estranho nos bastidores.

"Tim Allen era tão abusivo", afirmou Wilson. Ela revelou que o ator ficou nervoso durante uma cena, reclamou sobre suas falas e agiu de maneira rude ao finalizar suas cenas. A atmosfera ao redor dele foi descrita como frenética, deixando todos ao seu redor "pisando em ovos".

Além das revelações de Wilson, a filha de Tim Allen, Elizabeth Allen-Dick, criticou publicamente seu pai. Ela afirmou que ele se recusa a assistir a outros filmes de "Papai Noel" e expressou desagrado por representações negativas do personagem.

O Post entrou em contato com um representante de Allen para comentar sobre as acusações, mas até o momento, não houve resposta.

Estas revelações colocam uma sombra sobre a imagem de Tim Allen, especialmente durante a temporada festiva. A polêmica também levanta questionamentos sobre a dinâmica nos sets de filmagem e a responsabilidade dos astros de Hollywood em manter um ambiente profissional e respeitoso.