Tom Cruise está disposto a conquistar Shakira: presenteou-a com um anel de diamantes milionário

São muitos os rumores que surgiram sobre o suposto interesse amoroso que Tom Cruise tem em Shakira, após ela ter ficado solteira devido à infidelidade de Gerard Piqué com Clara Chía Martí. A cantora e o famoso foram vistos conversando e posando juntos durante a F1 de Miami, no meio deste ano, o que alimentou os boatos.

Shakira, de 46 anos, é uma das cantoras latinas mais amadas do mundo devido à versatilidade que demonstrou ao longo de sua carreira e ao seu movimento de quadril incomparável, com o qual conquistou a todos. Por sua vez, Tom se lançou em Hollywood como um dos atores mais cobiçados por sua beleza e talento diante das telas.

Sem dúvida, ambos formariam um dos casais mais queridos, e agora foi revelado o suposto presente milionário que o galã de 61 anos teria enviado à colombiana.

O luxuoso anel que Tom Cruise deu de presente

Shakira mostrou toda a sua fortaleza ao se declarar culpada diante da Fazenda na Espanha, depois de ser acusada de evasão de impostos. Embora confiasse em sua inocência, ela preferiu deixar para trás o assunto legal para se dedicar plenamente aos seus filhos e à sua carreira, por isso se declarou culpada e pagou uma multa milionária de 7,8 milhões de euros.

Sua atitude foi aplaudida entre seus seguidores, pois finalmente priorizou seu bem-estar mental, por isso muitos a encheram de elogios e felicitações. Ao que parece, um deles foi Cruise, que dizem que lhe enviou um luxuoso anel de diamantes após sua amarga experiência com a justiça espanhola.

Através das redes sociais, circulou um vídeo onde afirmam que o famoso enviou à diva uma peça avaliada em pelo menos 4 milhões de euros, o que reacendeu os rumores de que ele quer conquistar completamente a cantora.

No entanto, a informação não está confirmada até o momento, mas o que se sabe é que Tom é conhecido por ajudar seus amigos quando estão em apuros, especialmente quando se trata de questões legais. Ele mesmo já entrou com processos no passado por violações de sua privacidade.

Embora no vídeo afirmem que o presente é devido à amizade que mantêm há anos, há aqueles que especularam sobre as intenções de Tom.