Thiago Nigro adota novo visual e a responsável surpreende

Uma nova publicação feita por Thiago Nigro, o Primo Rico, está dando o que falar nas redes sociais. Na última quinta-feira, dia 7 de dezembro, ele fez questão de compartilhar em seu Instagram sua mais recente mudança de visual.

No entanto, o que chamou atenção foi a grande responsável pela mudança no corte de cabelo do coach de finanças. A escolhida para cuidar do novo corte foi ninguém mais do que a enteada de Thiago, Sophia, filha de sua esposa Maíra Cardi.

No registro, publicado por ele, é possível ver o momento em que a menina de cinco anos utiliza uma maquininha para raspar os cabelos de Thiago, que fica sentado no chão para facilitar a ação da pequena.

Na legenda, ele reflete: “Que criança não sonha em raspar a cabeça de alguém?”. Ao final do vídeo, Thiago exibe o novo visual.

Milhares de comentários

Pouco tempo depois de o vídeo ser publicado e de seu novo visual ser revelado aos seguidores, a publicação feita por Thiago Nigro recebeu uma onda de comentários a respeito não somente da mudança, mas também da escolha de Sophia para ser a responsável pelo novo corte de cabelo.

“Se todos entendessem que quando casam a família do outro passa a ser a sua também, as relações ficariam mais leves e harmoniosas. Acho linda a relação de vocês”, comentou uma pessoa.

“Você está construindo uma relação linda de confiança, segurança e conexão com ela”, comentou outra seguidora.

Uma terceira compartilhou como guarda lembranças de viver momentos como este ao lado de seu pai: “Quando eu era pequena eu cortava o cabelo do meu pai, minha mãe ficava brava com ele, mas eu adorava cortar! Era bem crespo e grosso, nem se via as trilhas que eu fazia”.

