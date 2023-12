Terra e Paixão: Globo convoca Daniel Rocha para esquentar o clima na novela

Após 7 anos fora de uma novela, Daniel Rocha acertou com a Globo para ser um dos novos destaques de Terra e Paixão. Na reta final, ele aparece como Natercinho, rapaz que fica encantado por Anely (Tatá Werneck).

Sobre o seu retorno, o famoso destaca que está feliz, já que a Globo foi onde ele ganhou destaque. Em nova fase, o personagem de Daniel faz de tudo para que Anely faça um filme erótico com ele: “Tem tempo que eu não fazia novela. Estou radiante. É como voltar para casa”.

O famoso também celebra a parceria com o autor da novela das 21 horas: “Estou trabalhando novamente com o Walcyr Carrasco, com quem fiz Amor à Vida. Ele é um autor do qual sempre fui fã, desde criança. E pela primeira vez trabalho com a Thelma Guedes, que também admiro bastante”, disse ao jornal O Globo.

O afastamento da TV

Daniel Rocha ressalta que nunca pensou em ficar muito tempo longe das novelas, mas foi algo que aconteceu. Antes de Terra e Paixão, o seu último trabalho foi em A Lei do Amor. Mas, em 2019, ele estrelou a série Irmãos Freitas.

“Por questões do destino ou do mercado, desde então acabei sendo chamado mais para trabalhos no streaming. Os convites para novelas não rolaram e, em alguns momentos, talvez seja por eu estar ocupado com esses outros trabalhos”, afirmou.

Além disso, o novo reforço em Terra e Paixão aproveitou o tempo fora da Globo para viajar e chegou a morar um período na Inglaterra com a então namorada, a modelo Mariana Nunes.

O relacionamento foi à distância durante um tempo, até que o namoro chegou ao fim: “Terminamos, mas continuamos grandes amigos. Tivemos um relacionamento intenso, moramos juntos, mas chegou ao fim. Foi incrível enquanto durou e nós adoramos. A vida é assim”.

