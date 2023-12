Taylor Swift revela exigência inusitada para capa da 'Time'

Um dos momentos mais inusitados da "Personalidade do Ano" da revista 'Time' foi protagonizado por Taylor Swift, que não só recebeu a honra, mas também impôs uma condição peculiar para participar da sessão de fotos. A estrela pop compartilhou a capa no Instagram e, de forma hilariante, contou como seu gato, Benjamin Button, se juntou ao ensaio fotográfico, diz o Mirror.

Insistência por uma companhia

Taylor Swift, aos 33 anos, conquistou o título de 'Personalidade do Ano' da 'Time', descrevendo este ano como um "momento inovador" em sua carreira. Entre as nove candidatas, que incluíam nomes como o filme 'Barbie' (2023) e o monarca rei Charles, Taylor emergiu como a escolha da revista.

it’s so sweet of benjamin to invite taylor to be part of his time person of the year shoot pic.twitter.com/Rk0mP9Yloz — cat 💜 (@biggerwholesky) December 6, 2023

Na legenda de sua postagem no Instagram, a cantora brincou com a situação única, escrevendo: "Time Magazine: Gostaríamos de nomeá-lo como Pessoa do? Sim. Eu: Posso trazer meu gato". A foto compartilhada mostrava Taylor Swift na capa da revista, acompanhada por seu gato Benjamin Button.

Além de revelar sua inusitada exigência para a sessão de fotos, Taylor Swift comentou sobre o significado deste ano em sua carreira. Ela expressou que, aos 33 anos, este é um "momento de avanço", destacando sua força mental para lidar com os desafios.

Taylor Swift também compartilhou detalhes sobre sua turnê mundial, a Eras Tour, que iniciou em março e já passou por locais nos EUA, México e Brasil. A turnê será retomada no próximo ano, incluindo apresentações na Austrália, Reino Unido, Espanha e Holanda. O último destino da Eras Tour está marcado para uma série de concertos no Canadá em dezembro do próximo ano.

Taylor Swift: The Eras Tour

Além da turnê, um filme-concerto, Taylor Swift: The Eras Tour, foi lançado nos cinemas em outubro. Uma versão estendida estará disponível para aluguel sob demanda nos EUA e no Canadá em breve, com Taylor Swift prometendo anunciar "países adicionais" para a disponibilidade do filme.

Taylor Swift continua a surpreender não apenas como uma estrela pop, mas também como uma personalidade que molda as manchetes de maneiras inesperadas e encantadoras.